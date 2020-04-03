24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اتهامات زائفة لأطر طبية تجر سيدة إلى التحقيق
- مساعدات لفائدة معوزين
- تسجيل 588 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في فرنسا
- تقرير يوصي بالقيَم وبالإنسان لتحقيق نموذج تنموي مغربي فعّال
- الحكم بالسجن سنة نافذة وغرامة على "أبو النعيم"
هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)
لماذا تشكل ألمانيا استثناءً بانخفاض عدد الوفيات جراء "كورونا"؟ (5.00)
- 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين - (194)
- لماذا تشكل ألمانيا استثناءً بانخفاض عدد الوفيات جراء "كورونا"؟ - (137)
- محامون مغاربة يقاضون طبيبا فرنسيا متهما بالعنصرية ضد الأفارقة - (114)
- تسجيل 70 حالة جديدة لكورونا في 24 ساعة .. الإجمالي: 761 - (111)
- هكذا تغيرت حياة أطباء "الصف الأول" في مواجهة "أزمة كورونا" - (94)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاشتباه في إصابة سيدة بفيروس "كورونا" بوزان
تخضع سيدة بمدينة وزان، يشتبه في إصابتها بـ"كورونا"، اليوم الجمعة، للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.
وأفادت مصادر محلية متطابقة لهسبريس، أن المواطنة المشتبه فيها هي سيدة كانت تعمل بأحد مصانع الخياطة بمدينة طنجة، قبل عودتها إلى دار الضمانة وظهرت عليها علامات تتوافق إلى حد كبير مع أعراض الفيروس المعروف طبيا بـ"كوفيد-19".
وأكدت المصادر ذاتها أن الحالة تخضع للعزل في غرفة مخصصة لهذا الغرض بمستشفى دار الضمانة، وقد جرى أخذ عينة لإجراء التحاليل المخبرية المعمول بها في مثل هذه الحالات في انتظار صدور النتيجة يوم غد.
في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لهسبريس وجود 10 أشخاص آخرين، بينهم 3 حالات في جماعة آسجن، يقضون فترة الحجر الصحي بالمنازل في إقليم وزان، بعدما خالطوا حالات تم تأكيدها في مدن أخرى، ويقتربون من إكمال مدة الحجر الصحي.