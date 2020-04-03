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الرئيسية | حوادث | الاشتباه في إصابة سيدة بفيروس "كورونا" بوزان

الاشتباه في إصابة سيدة بفيروس "كورونا" بوزان

الاشتباه في إصابة سيدة بفيروس "كورونا" بوزان
هسبريس من تطوان
الجمعة 03 أبريل 2020 - 23:26

تخضع سيدة بمدينة وزان، يشتبه في إصابتها بـ"كورونا"، اليوم الجمعة، للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية.

وأفادت مصادر محلية متطابقة لهسبريس، أن المواطنة المشتبه فيها هي سيدة كانت تعمل بأحد مصانع الخياطة بمدينة طنجة، قبل عودتها إلى دار الضمانة وظهرت عليها علامات تتوافق إلى حد كبير مع أعراض الفيروس المعروف طبيا بـ"كوفيد-19".

وأكدت المصادر ذاتها أن الحالة تخضع للعزل في غرفة مخصصة لهذا الغرض بمستشفى دار الضمانة، وقد جرى أخذ عينة لإجراء التحاليل المخبرية المعمول بها في مثل هذه الحالات في انتظار صدور النتيجة يوم غد.

في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لهسبريس وجود 10 أشخاص آخرين، بينهم 3 حالات في جماعة آسجن، يقضون فترة الحجر الصحي بالمنازل في إقليم وزان، بعدما خالطوا حالات تم تأكيدها في مدن أخرى، ويقتربون من إكمال مدة الحجر الصحي.

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