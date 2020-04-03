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كُتّاب وآراء
خرق حالة الطوارئ يرسل شابا إلى السجن بتزنيت
قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، بالحبس النافذ في حق شاب ثلاثيني على خلفية متابعته بتهم متعلقة بخرق مقتضيات الطوارئ الصحية والعصيان.
وحكمت الهيئة ذاتها على المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وكانت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الأخصاص إقليم سيدي إفني، قد ضبطت المعني بالأمر ليلة الجمعة الماضية في الشارع العام، رغم عدم توفره على وثيقة التنقل الخاصة بحالة الطوارئ، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة لعناصر الضابطة القضائية انتهت باعتقاله وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.