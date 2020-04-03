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9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مليلية

9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مليلية
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 03 أبريل 2020 - 23:51

سجلت مديرية الصحّة في مدينة مليلية المحتلّة، اليوم الجمعة، 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة إلى 79.

ووفق البيانات المحدثة حول الحالة الوبائية في المدينة السّليبة، فقد تأكّد، اليوم، شفاء 5 حالات من الفيروس أضيفت إلى حالتين سابقتين، ليصبح المجموع 7 حالات شفاء وحالتيْ وفاة.

ويوجد حاليا، وفق المصدر نفسه، 16 شخصا يتابع العلاج في المستشفى الإقليمي "كوماركال"، أحدهم قابع في وحدة العناية للمركّزة.

وتتّبع السلطات المحلية بالمدينة ذاتها، إجراءات صارمة بمنع التّجوال وإجبار المواطنين على ملازمة منازلهم، في سبيل تطويق انتشار "كوفيد-19" في أرجاء المدينة.

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