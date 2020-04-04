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كُتّاب وآراء
متابعة نجل أمين عام "الجماعة" في حالة سراح
قرّرت النيابة العامة متابعة ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، في حالة سراح مع تحديد جلسة محاكمته في الـ22 من يونيو المقبل.
وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلنت، على لسان فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة، عن توقيف ابن الأمين العام محمد عبادي من بيت والده ونقله إلى أحد مقرات الأمن بمدينة سلا.
وطالبت "الجماعة" بإطلاق سراح الشاب ياسر، ودعت إلى "قليل من التعقل وتجنب الاستفزاز ومراعاة الظرف العصيب الذي يمر منه الوطن"، على حد تعبيرها.
وكتب نجل الأمين العام للجماعة تدوينة فيسبوكية انتقد فيها النظام ووصفه بـ"الإرهابي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
اتقوا الله في وطنكم، ليس هذا وقت القيل والقال، الوطن بحاجة إليكم .
واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا.
إلى بن كيران وجماعته، بعدوا من السياسة رآها بعيدة عنكم
إنه التنطع و البحث عن الشهرة الزائفة والمكانة المغشوشة.
سير اتكون هذاك شي راه اكبير اعليك
الصراحة ما فهمت حتى حاجة
والمغاربة سواسية أمام القانون، كل من أساء إلى النظام العام خصوصا الآن وجبت الصرامة القانونية معه..