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الرئيسية | حوادث | متابعة نجل أمين عام "الجماعة" في حالة سراح

متابعة نجل أمين عام "الجماعة" في حالة سراح

متابعة نجل أمين عام "الجماعة" في حالة سراح
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 13:50

قرّرت النيابة العامة متابعة ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، في حالة سراح مع تحديد جلسة محاكمته في الـ22 من يونيو المقبل.

وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلنت، على لسان فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة، عن توقيف ابن الأمين العام محمد عبادي من بيت والده ونقله إلى أحد مقرات الأمن بمدينة سلا.

وطالبت "الجماعة" بإطلاق سراح الشاب ياسر، ودعت إلى "قليل من التعقل وتجنب الاستفزاز ومراعاة الظرف العصيب الذي يمر منه الوطن"، على حد تعبيرها.

وكتب نجل الأمين العام للجماعة تدوينة فيسبوكية انتقد فيها النظام ووصفه بـ"الإرهابي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - رشيد من Köln السبت 04 أبريل 2020 - 14:04
جماعة لا عدل ولا إحسان. . هم أصحاب البدع و تجار الدين. .
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3
2 - يونس الرباطي السبت 04 أبريل 2020 - 14:05
الحركات الإسلامية عمومًا و الخرافية منها خصوصًا أخطر من وباء كورونا على الأوطان.
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3
3 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 14:06
يجب على الجماعة ان تنخرطة مع الدولة و يجب على الدولة ان تقبل بالجماعة كحل سياسي لأزمات العصر فهم الامل الوحيد للشعب المغربي بعد أن فقد أمله في جميع الاحزاب السياسية التي لا فائدة منها
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-2
4 - السيدة الحرة السبت 04 أبريل 2020 - 14:10
علاش طلقولو او عندهم مصلحة في ذلك،، منذ مدة أشك أن العدل و الاحسان جاو بها التماسيح و العفاريت باش يخدموا الاجندة ديالهم،، كن ما بغاوهم يبقاو كن نحوهم شحال هادي و لكن لي بالي كاين شي حد عندو مصلحة تبقى العدل و الاحسان كيستغلها ملي كيحتجها عرفتو شكون ؟
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0
5 - maroc 2020 السبت 04 أبريل 2020 - 14:10
السلام عليكم
اتقوا الله في وطنكم، ليس هذا وقت القيل والقال، الوطن بحاجة إليكم .
واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا.

إلى بن كيران وجماعته، بعدوا من السياسة رآها بعيدة عنكم
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0
6 - azouz السبت 04 أبريل 2020 - 14:13
اللهم لا شماتة....كان من الممكن تركه معتقلا إلى حين محاكمته....فجلوسه وحيدا كفيل بمراجعة النفس
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7 - Omar السبت 04 أبريل 2020 - 14:17
ما معنى ان تصف النظام بالإرهابي؟
إنه التنطع و البحث عن الشهرة الزائفة والمكانة المغشوشة.
سير اتكون هذاك شي راه اكبير اعليك
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8 - Nomade السبت 04 أبريل 2020 - 14:17
الإعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة نوع من الجهل والغباء. الأب يظن أنه معصوم من الخطأ وأن من يخالفه على ضلال. فلقن للابن طريقته في الحكم على الناس. إلى أن اتهم من يضحون بأرواحهم لإنقاذ الآخرين بالإرهاب... من أين ذاك الشبل؟ من ذاك الأسد. نتائج تربية عمياء تظهر الآن للذين يلبسون الدين ثوب البدع والغلو والتطرف.
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9 - قولوا العام زين السبت 04 أبريل 2020 - 14:18
وباركا من ركوب على أمواج ماسي المواطنين لجلب الشهرة را الشعب فاق وعاق عرف من له ومن عليه البعض أعطى لاسمه العدل وآخر أعطى لاسمه الحق اتقوا الله في انفسكم
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10 - aichi marouki السبت 04 أبريل 2020 - 14:18
هل هذا تهديد يامن تسمى بالناطق الرسمي؟ من قام بوصف الدولة بالإرهاببة بأنه استفزاز للجماعة!..
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11 - ولد حميدو السبت 04 أبريل 2020 - 14:18
يجب اطلاق كدلك مي نعيمة فهي فقط امية و اسماء العمراني لانها مؤثرة
الصراحة ما فهمت حتى حاجة
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12 - المهدي السبت 04 أبريل 2020 - 14:19
هؤلاء القوم نشاز في المجتمع وهذا الشخص يجب ان يذهب ليؤنس ابو النعيم في خلوته ..
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13 - مواطن لاديني السبت 04 أبريل 2020 - 14:19
رغم اختلافي مع هذه الجماعة ، ورغم اعتباري لفكر الخلافة خطر يهدد الديموقراطية والحرية والدولة الحديثة ، الا انني اشهد ان اتباع هذه الجماعة الذين اعرفهم شخصيا اناس طيبون بعيدون كل البعد عن التطرف ، لن اعمم ، اتكلم من منطلق تجربتي الخاصة وشكرا.
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14 - غباء مركب. السبت 04 أبريل 2020 - 14:20
الاستفزاز هو التي تقوم به الجماعة لتقويض عمل الدولة والمجتمع وليس هو ما تقوم به الدولة من التصدي لطيور التخلف والظلام ..
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15 - محمد الجديدي السبت 04 أبريل 2020 - 14:20
على الجماعة أن "تبدأ" من نفسها وتتجنب الاستفزاز والمزايدات.. المغرب في زمن حرب الآن، حرب ضد عدو خفي مجهول وخطر، فكفى من التدوينات غير المسؤولة..
والمغاربة سواسية أمام القانون، كل من أساء إلى النظام العام خصوصا الآن وجبت الصرامة القانونية معه..
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16 - عادل السبت 04 أبريل 2020 - 14:27
إن شاء جماعة العدل والإحسان تعود لصوابها، وتمسكها بثوابت الدولة وشرعية الحاكم...
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