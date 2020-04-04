متابعة نجل أمين عام "الجماعة" في حالة سراح

هسبريس من الرباط

قرّرت النيابة العامة متابعة ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، في حالة سراح مع تحديد جلسة محاكمته في الـ22 من يونيو المقبل.

وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلنت، على لسان فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة، عن توقيف ابن الأمين العام محمد عبادي من بيت والده ونقله إلى أحد مقرات الأمن بمدينة سلا.

وطالبت "الجماعة" بإطلاق سراح الشاب ياسر، ودعت إلى "قليل من التعقل وتجنب الاستفزاز ومراعاة الظرف العصيب الذي يمر منه الوطن"، على حد تعبيرها.

وكتب نجل الأمين العام للجماعة تدوينة فيسبوكية انتقد فيها النظام ووصفه بـ"الإرهابي".