إحباط محاولة للهجرة السرية بعرض بحر الداخلة

هسبريس من الرباط

تمكنت دورية تابعة للبحرية الملكية من توقيف 32 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة الداخلة.

وقد تم ضبط المرشحين للهجرة غير النظامية، وفق ما أورده مصدر أمني، في عرض البحر وهم على متن قارب صيد تقليدي.

وتم نقل الموقوفين وإيداعهم بمركز الاستقبال بمدينة الداخلة في إطار إجراءات الحجر الصحي، قبل الاستماع إليهم من طرف المصالح الأمنية.