24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/04/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:08
|13:35
|17:05
|19:54
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- اتهامات زائفة لأطر طبية تجر سيدة إلى التحقيق
- وزارة التربية تمكّن الباحثين من مكتبة رقمية ضخمة
- مساعدات لفائدة معوزين
- كورونا وتصويت القوانين .. البرلمان يعتمد المرونة ويراعي الدستور
- تسجيل 588 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في فرنسا
مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء (5.00)
هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)
- 122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة .. الحصيلة: 883 - (130)
- مؤسسات تعليمية خاصة تعفي أولياء التلاميذ من الأقساط الشهرية - (100)
- عداد إصابات كورونا يواصل الارتفاع بالمغرب .. الحصيلة: 858 حالة - (95)
- هكذا تغيرت حياة أطباء "الصف الأول" في مواجهة "أزمة كورونا" - (95)
- تسجيل 53 حالة جديدة .. عدد إصابات كورونا يصل 844 بالمغرب - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إحباط محاولة للهجرة السرية بعرض بحر الداخلة
السبت 04 أبريل 2020 - 14:27
تمكنت دورية تابعة للبحرية الملكية من توقيف 32 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة الداخلة.
وقد تم ضبط المرشحين للهجرة غير النظامية، وفق ما أورده مصدر أمني، في عرض البحر وهم على متن قارب صيد تقليدي.
وتم نقل الموقوفين وإيداعهم بمركز الاستقبال بمدينة الداخلة في إطار إجراءات الحجر الصحي، قبل الاستماع إليهم من طرف المصالح الأمنية.