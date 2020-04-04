قضاء مراكش يتابع صاحبة فيديو "العقاب الإلهي"

إبراهيم مغراوي من مراكش

قررت النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، اليوم السبت، متابعة صاحبة قناة على "يوتيوب" اعتبرت ما أصاب نقيب المحامين بالمدينة الحمراء عقابا من الله في حالة اعتقال.

وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي غيات بإقليم الحوز أحالت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم نفسه، صاحبة قناة "المغربية الوطنية" على "يوتيوب" من أجل السب والقذف في حق نقيب هيئة المحامين.

وبعد استنطاقها، قررت النيابة العامة إيداع المتهمة سجن لوداية، ضواحي مراكش، وإدراج ملفها لجلسة يوم الاثنين المقبل.

وكانت مصالح الدرك الملكي أوقفت المعنية بالأمر، أمس الجمعة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وعلى إثر ذلك، سقطت الموقوفة مغشيا عليها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبعد استعادة وعيها، تم الاستماع إليها في محضر قانوني تمهيدي.

وقالت المشتكى بها، التي تنحدر من إقليم الحوز، في شريطها المتداول على قناة "يوتيوب" موجهة كلامها إلى نقيب المحامين: "الشعب المغربي قاطبة لن يسامحك على ما اقترفته في حق نقابة المحامين"، واعتبرت "الوباء الذي أصاب النقيب جندي من جنود الله، بعدما باع نفسه بثمن بخس".

وتابعت قائلة: "ألا لعنة الله عليكم إلى يوم الدين، فالمحامون الذين يطبلون للباطل يدافعون عن الفجور والمثلية والدعارة".