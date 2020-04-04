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الرئيسية | حوادث | تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة وزان

تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة وزان

تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة وزان
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 18:27

سجلت مدينة وزان، اليوم السبت، أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تحليل مخبري ايجابي لشابة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المعنية في الثلاثينات من العمر، نقلت إلى المستشفى الإقليمي بدار الضمانة من أجل إخضاعها للحجر الصحي قبل أن تظهر التحاليل المخبرية حملها للفيروس.

ورجحت المصادر ذاتها دخول المصابة بطرق ملتوية إلى بيت عائلتها بمدينة وزان قادمة من إحدى المدن التي سجلت حالات إصابة مؤكدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 18:33
يجب تطبيق اعلى مراتب الصرامة في حالة الطوارئ.
قبلها كان للمهندس المعماري بخنيفرة و....
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2 - Med Mas السبت 04 أبريل 2020 - 18:34
اللهم ارحمنا من هذا الوباء اللعين
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3 - امين السبت 04 أبريل 2020 - 18:37
ياك مانعين التنقل بين المدن والقرى شنو واقع اعباد الله
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4 - رشيد السبت 04 أبريل 2020 - 18:39
ملاحظة: المرجوا التركيز على الأحياء الشعبية حتى لا ينفلت منا الأمر. وتصبح الأحياء الفقيرة كذالك أحياء لبؤرة الوباء.... المرجو المزيد من اليقظة والصرامة مع المتجولين بدون استثناء.
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5 - مرباح السبت 04 أبريل 2020 - 18:39
هدا هو المشكل اللي في المغرب دابا الناس يلتجؤون الى طرق ملتوية للوصول إلى مدن اخرى خالية من المرض... دخلت الى مدينة وزان ويعلم الله كم اصيب من احد في طريقها الى وزان
التهور و اصابة الادى بالناس.. اللي في شي مدينة ابقى فيها حتى احن الله سبحانه و تعالى. التنقلات غبر المشروعة تزيد من خطر الاصابة بالمرض التزموا بيوتكم
على السلطات الامنية تكتيف المراقبة و تحية خالصة لكل سلطات البلاد
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6 - تنغيري السبت 04 أبريل 2020 - 18:40
إوا هانتي يا بنتي جبتي لبلا لراسك ولعائلتك،آش ربحتي ݣاع من هادشي كامل؟متهنيتي متهاناو داركوم.
الله إحد الباس ويهدي شي ناس من قسوحية الراس
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7 - nabim السبت 04 أبريل 2020 - 18:40
وزان مدينة جميلة وصغيرة وهادئة
للاسف الهجرة وسفر سبب تفشي فيروس
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8 - وجدة فين واصلة السبت 04 أبريل 2020 - 18:40
لازلت ان ان تاخذ قنواتنا الجرءة في تحليل الاصابات حسب المناطق ولا تقتصر على بابي كولي حتى نعرف اين وصل حالنا فمثلا الجهة الشرقية تضم وجدة تاوريرت الناضور جرادة بوعرفة .....معرفنا تا وحدة شحال فيها المرجو من هسبرس
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9 - Marouan السبت 04 أبريل 2020 - 18:41
ورجحت المصادر ذاتها دخول المصابة بطرق ملتوية إلى بيت عائلتها بمدينة وزان قادمة من إحدى المدن التي سجلت حالات إصابة مؤكدة.
إوا هدشي لي مبغيناش.
كنا كنشوفو الشباب لعبين كاشكاش مع المخزن في وسط المدينة.
دبا ولينا في كاشكاش باش نداخلو المدينة.
حسبي الله و نعم الوكيل
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