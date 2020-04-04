تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة وزان

هسبريس من الرباط

سجلت مدينة وزان، اليوم السبت، أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تحليل مخبري ايجابي لشابة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المعنية في الثلاثينات من العمر، نقلت إلى المستشفى الإقليمي بدار الضمانة من أجل إخضاعها للحجر الصحي قبل أن تظهر التحاليل المخبرية حملها للفيروس.

ورجحت المصادر ذاتها دخول المصابة بطرق ملتوية إلى بيت عائلتها بمدينة وزان قادمة من إحدى المدن التي سجلت حالات إصابة مؤكدة.