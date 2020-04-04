النصب في "تبرعات كورونا" يطيح بأربعة أشخاص

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم شقيقان، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال بدعوى جمع التبرعات المالية لفائدة ضحايا وباء كورونا المستجد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن هذه العملية تمت منتصف اليوم السبت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد تم ضبط المشتبه فيه الرئيسي وشقيقه ومساهمين آخرين بمدينة ابن أحمد، يقول البلاغ، وهم في حالة تلبس باستلام حوالة مالية متحصلة من عمليات النصب، وذلك بعدما كان المتورط الرئيسي ينتحل صفة رجل سلطة يرأس ملحقة إدارية بمدينة مراكش.

وكان المعني بالأمر يطالب مالكي المحلات التجارية والصيدليات بهذه المدينة بالتبرع بمنقولات مالية وأخرى عينية، بدعوى تسليمها للفئات الهشة المتضررة من جراء وباء كورونا المستجد.

وأكدت المديرية أن إجراءات التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 50 سنة، يشكل موضوع 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا نصب واحتيال وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.

التحريات ذاتها كشفت أن شقيق المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 40 سنة، يشكل هو الآخر موضوع مذكرة للبحث من أجل قضايا النصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة جرائم النصب وانتحال صفة التي ارتكبها المشتبه فيهم، وتحديد الضحايا المفترضين، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.