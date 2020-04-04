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الرئيسية | حوادث | تونسي يحاول تهريب الشيرا عبر مطار البيضاء

تونسي يحاول تهريب الشيرا عبر مطار البيضاء

تونسي يحاول تهريب الشيرا عبر مطار البيضاء
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 17:39

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم السبت، من توقيف مواطن من جنسية تونسية يبلغ من العمر 25 سنة، في وضعية إعاقة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية استثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك بعدما أسفرت عملية التفتيش عن حجز ما مجموعه 557 غرامًا من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية داخل تجاويف كرسيه المتحرك.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني من أجل مكافحة جميع عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مواطنة السبت 04 أبريل 2020 - 17:46
الله اهد ماخلق و اعفو على الجميع
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8
2 - مواطنة السبت 04 أبريل 2020 - 17:47
سمعنا أن المطارات مغلقة .هل بيننا بين تونس مفتوحة أريد إجابة من فضلكم
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17
3 - رابح السبت 04 أبريل 2020 - 17:49
والله لم نفهم شيئا هم يقولون بأن كل الرحلات الجوية علقت من وإلى المغرب فكيف ضبط هذا ومتى والى متى كان ذاهبا
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4 - محمود السبت 04 أبريل 2020 - 17:51
لم افهم اليست جميع الرحلات الدولية والوطنية متوقفة ؟؟
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9
5 - مهاجر مغربي !! السبت 04 أبريل 2020 - 17:57
كثيرا ما ألوم شرطة الحدود والجمارك عنما اراهم يجبرون أصحاب اﻻعاقة من شتى اﻻعمار بالنزول من كراسيهم المتحركة وتفتيشهم ..!! اجابني يوماً شرطي بمطار النواصر قائﻻ هذا من اجل مصلحتكم وسﻻمتكم!! وبمرور الوقت اكتشفت ان البشر في بعض الحالات يتخطى ما ﻻ يصدق العقل !! وما قاله الشرطي فعﻻ عين الصواب . بصراحة تحية ليقضة اﻻجهزة أﻻمنية .
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12
6 - مواطن السبت 04 أبريل 2020 - 17:59
كثرة الهم تضحك.
يقول المثل : الناس في الناس زالقرعة في مشيط الراس. الناس تحاول أنقاذ أرواحها من فيروس كوروها وهذا يريد الحشيش لتعديل مزاجه.
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8
7 - أم ايمن السبت 04 أبريل 2020 - 17:59
بغيت نعرف شنو المعنى ديال رحلة استتناءية?? وهدوك ولادنا لي راهم عالقين في وضعية صعبة مانصيفطلهومش شي رحلة استتناءية ونجيبوهم?
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16
8 - محمد الزموري السبت 04 أبريل 2020 - 18:02
هذا من ذوي الاحتياجات الخاصة أراد أن يستغل تعاطف الأمن والجمارك عن حاله ولكن كان غالط ولماذا لا نكف حتى عن هذه الرحلات الاستثنائية إن لم تكن ضرورية كجلب الدواء أو شيءا من هذا القبيل مادام الوباء يتفشى بسرعة
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1
9 - lalla rabia sahraouia السبت 04 أبريل 2020 - 18:05
اللهما ها.ا منكر اين هو ضمير لا حوال ولا قوة الا بالله هل ملم مغرب يحارب وباء و هم مادا يفعلو
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10 - حنان السبت 04 أبريل 2020 - 18:12
واش كاين حظر جوي وبري ولا كل مرة رحلة استثنائية وايلي وبزاف
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11 - khb السبت 04 أبريل 2020 - 18:14
ياك سدو المطارات الناس باقين كدخلو ويخرجو الله يلطف
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