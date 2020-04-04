تونسي يحاول تهريب الشيرا عبر مطار البيضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم السبت، من توقيف مواطن من جنسية تونسية يبلغ من العمر 25 سنة، في وضعية إعاقة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية استثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك بعدما أسفرت عملية التفتيش عن حجز ما مجموعه 557 غرامًا من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية داخل تجاويف كرسيه المتحرك.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني من أجل مكافحة جميع عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.