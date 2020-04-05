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الرئيسية | حوادث | خرق الطوارئ يوقف أزيد من ألف شخص بمراكش

خرق الطوارئ يوقف أزيد من ألف شخص بمراكش

خرق الطوارئ يوقف أزيد من ألف شخص بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 05 أبريل 2020 - 09:38

أوقفت مصالح الأمن بمراكش خلال الأسبوعين الماضيين من فترة الحجر الصحي 1011 شخصاً من أجل عدم احترام الإجراءات التي فرضتها السلطات المغربية.

وخلال هذه الفترة، تمكنت المصالح الأمنية بمراكش من توقيف 30 شخصاً كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة.

وعلاقة بإجراءات الحجر الصحي المفروضة ببلادنا، وضعت مصالح ولاية أمن مراكش 849 شخصا تحت الحراسة النظرية.

وقدم أمن مراكش خلال الأسبوعين الماضيين 22 شخصاً للنيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، التي تابعتهم في حالة سراح، فيما شكل 140 شخصا موضوع تقارير قضائية.

وفي مجال النقل السري، تم ضبط سبع حالات، اتخذت في حقها الإجراءات القانونية.

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