أول إصابة مؤكدة بـ"كوفيد ـ 19" في إقليم تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

أكدت نتائج التحاليل المخبرية التي توصلت بها مندوبية الصحة بتاونات، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالإقليم، وهي حالة وافدة من مدينة الدار البيضاء تم إدخالها مصلحة العزل الصحي بالمستشفى الإقليمي بمدينة تاونات لتلقي العلاج.

وبحسب ما أكده مصدر طبي من مندوبية الصحة بتاونات، ضمن تصريح لهسبريس، فإن الأمر يتعلق بشابة، في أواخر العشرينات من عمرها، حلت مؤخرا بمسقط رأسها الكائن بدوار سيدي سعيد بجماعة عين مديونة قادمة إليه من مدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تظهر عليها أعراض المرض الذي أكدته التحاليل المخبرية.

المصدر ذاته أوضح أن حالة المعنية بالأمر مستقرة وتخضع للرعاية اللازمة من طرف الأطقم الطبية والصحية المشتركة، المدنية والعسكرية، داخل المستشفى الإقليمي لتاونات، مشيرا إلى أنه شُرع في عملية جرد مخالطي المصابة، بتركيز التحريات الوبائية أولا على أقارب المريضة قبل توسيع دائرة نطاق البحث عن المخالطين الآخرين.

وعلمت هسبريس أن أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" هي لناشطة بأحد الأحزاب السياسية، تتحمل مسؤولية كاتبة فرع إحدى منظماته النسائية بإقليم تاونات، إلى جانب عضويتها بالمكتب الإقليمي بتاونات للمنظمة المذكورة.

يشار إلى أن عدد الحالات المستبعدة بإقليم تاونات بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 13 حالة منذ تفشي الفيروس، مقابل حالة مؤكدة واحدة، هي المتعلقة بالإصابة المعلن عنها اليوم.