تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في آزرو

رشيد الكويرتي من فاس

سجلت مدينة أزرو، بإقليم إفران، أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، تخص امرأة مسنة وافتها المنية داخل المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، الذي نقلت إليه إثر تدهور حالتها الصحية.

وتعتبر الضحية حالة مخالطة للحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، التي تم الإعلان عن اكتشفاها يوم 25 مارس المنصرم بمدينة ازرو، وتتعلق بمهاجر مغربي قدم من بلجيكا.