الإصابات بـ"كورونا" ترتفع إلى 83 حالة في مليلية

هسبريس من الناظور

سجلت السّلطات الصحية بمدينة مليلية المحتلّة، مساء اليوم السّبت، 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83 حالة.

وحسب المعطيات الرسمية؛ يوجد حاليا 16 شخصا يتلقّون العلاج في مستشفى "كوماركال"، وحالة واحدة موضوعة في وحدة العناية المركّزة بالمرفق نفسه.

وأضيفت حالتا شفاء أُعلِن عنها اليوم إلى 9 أخرى سُجّلت في وقت سابق، ليبلغ عدد حالات الشفاء 11 حالة، في مقابل حالتيْ وفاة.