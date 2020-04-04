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كُتّاب وآراء
5 إصابات بكورونا من عائلة واحدة في ورزازات
أفادت مصادر مسؤولة بمدينة ورزازات، أن الحالات الخمس الجديدة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، المؤكدة بجهة درعة تافيلالت، والمعلن عنها من طرف وزارة الصحة قبل قليل، تخص خمسة أفراد من عائلة واحدة.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الحالات الخمس الجديدة المسجلة بإقليم ورزازات، هي من نفس عائلة الأشخاص الخمسة المصابين أمس الجمعة، ليرتفع العدد بورزازات إلى 10 مصابين من عائلة واحدة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عدد الحالات المسجلة إلى حدود العاشرة من ليل السبت بجهة درعة تافيلالت، بلغ 41 حالة مؤكدة، مشيرة إلى أن غالبية المصابين بالجهة من عائلتين بالريش وورزازات.
وذكرت مصادر الجريدة، أن إقليم ميدلت نال حصة الأسد في عدد الإصابات المسجلة في الجهة، بمجموعة 23 إصابة من عائلة واحدة، ويليها إقليم ورزازات بإصابات بلغ عددها 10 حالات كذلك من عائلة واحدة، فيما العدد مستقر بإقليم الرشيدية في أربع حالات، وإقليم زاكورة ثلاث حالات، وإقليم تنغير حالة واحدة.
وبإعلان هذه الأرقام الصادمة، أصبحت كل من مدينة الريش وإقليم ورزازات بؤرتين لتفشي وباء "كورونا" بجهة درعة تافيلالت، خاصة أن جميع الإصابات بهذا الفيروس استهدف أفرادا من حالتين فقط، وفق مصدر مسؤول.