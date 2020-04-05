مخطّط سفر جماعي يوقع بستة أشخاص في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أوقفت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية لبيوكرى ستة أشخاص، ضمنهم سائق سيارة بمقطورة، للاشتباه في خرقهم القرار الخاص بحالة الطوارئ الصحية.

وتم توقيف المعنيين على مستوى السد القضائي بطريق "المطار"، إذ كانوا ينوون السفر من مدينة بيوكرى صوب إقليم أزيلال، مقابل مبالغ مالية مهمة لفائدة سائق السيارة، دون التوفر على أية وثيقة للتنقل.

ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول ملابسات خرقهم لحالة الطوارئ الصحية.