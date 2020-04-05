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كُتّاب وآراء
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مخطّط سفر جماعي يوقع بستة أشخاص في اشتوكة
الأحد 05 أبريل 2020 - 16:25
أوقفت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية لبيوكرى ستة أشخاص، ضمنهم سائق سيارة بمقطورة، للاشتباه في خرقهم القرار الخاص بحالة الطوارئ الصحية.
وتم توقيف المعنيين على مستوى السد القضائي بطريق "المطار"، إذ كانوا ينوون السفر من مدينة بيوكرى صوب إقليم أزيلال، مقابل مبالغ مالية مهمة لفائدة سائق السيارة، دون التوفر على أية وثيقة للتنقل.
ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول ملابسات خرقهم لحالة الطوارئ الصحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Mustapha dr الأحد 05 أبريل 2020 - 16:38
الجهل و التخلف فوقاش هاذ الشعب غادي يوعا كايظنوا أنهم أذكياء على السلطة ومعارفينش راهم بهاد التصرف غادي يسببو فهلاكهم و غيرهن كمآ وقع للعديد من الأسر أصيبت عن أكملها يجب إنزال أشد العقوبة وعلانية حتى يكونوا عبرة للمخالفين والسلام.!!!!!
2 - يا لسخرية القدر الأحد 05 أبريل 2020 - 16:39
أصبح السفر من مدينة إلى أخرى كتهريب المخدرات أو الأسلحة.....يتسلل أصحابه خلسة في الظلام و يعاقب عليه جنائيا.....سبحان مبدل الاحوال.....
3 - رشيد حلوي الأحد 05 أبريل 2020 - 16:41
لاتدري نفس بأي أرض تموت.
فين غادي أفين أوا غدي
فين غادي أفين أوا غدي
4 - محمد لعيوني الأحد 05 أبريل 2020 - 16:41
علما انه لازالت اسواق اسبوعية في المدن تعرف اكتضاضا كبيرا .هدا الصياح قيل لي ان السوق اللسبوعي ببوعرفة عرف ازدحاما كبيرا.ونفس الشيء في اسواق الحي بكل المدن (اسويقات) تعرف رواجا وازدحاما لاصحاب العربات والدراجات التلاتية العجلات يفوق المتخيل. اجن اين الحجر الصحي. اين الصرامة. لتكن الصرامة في الصباح والمساء.
كيف يعقل ان نتشدد في المساء في حضر التجوال ونترك الصباح هكدا. فكيف نطلب من صاحب دراجة نارية عدم اركاب تاني والاسواق فيها المئات.
كيف يعقل ان نتشدد في المساء في حضر التجوال ونترك الصباح هكدا. فكيف نطلب من صاحب دراجة نارية عدم اركاب تاني والاسواق فيها المئات.
6 - ز. عثمان الأحد 05 أبريل 2020 - 16:50
هذا شيء غير مقبول الله يهدينا. كما اتساءل لماذا تصريحات وزارة الصحة الساعة .18 وليس 12 ظهرا؟ لانه بعد التصريح نلاحظ الزيادة في الوفايات و الحالات اما اذا كان التصريح على الساعة 12 ظهرا ستكون الحالات كاملة و الارقام كاملة. اي سيصرح بالعدد الاجمالي زيادة انه نلاحظ ما بين المساء و الصباح تزايد الوفيات و الاصابات.
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