24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المستشفى العسكري ببنسليمان (5.00)

  2. موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية (5.00)

  3. سَتَرَى سِبَاعَ عَرِينِها كَيَرابِعٍ (5.00)

  4. رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)

  5. فيروس كورونا يغير المجتمع التقليدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | فيروس كورونا يسلب حياة رئيس جماعة الكارة

فيروس كورونا يسلب حياة رئيس جماعة الكارة

فيروس كورونا يسلب حياة رئيس جماعة الكارة
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 13:25

توفي عبد الرزاق بوزيان، رئيس جماعة الكارة التابعة لإقليم برشيد، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته مصادر مقربة من الراحل اليوم الأحد.

ونعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الراحل عبد الرزاق بوزيان، رئيس جماعة الكارة الذي كان قد أصيب سابقا بجائحة "كوفيد 19".

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على حسابها في "فيسبوك"، قالت: "نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولسكان إقليم برشيد وجماعة الكارة، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Omar ou الأحد 05 أبريل 2020 - 13:33
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - امل الأحد 05 أبريل 2020 - 13:34
انا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - محمد ابوا هبة الله الأحد 05 أبريل 2020 - 13:35
الله ارحم موتا المسلمين وغيرهم، وأشفي اللهم عبادك الصالحين المسلمين وغير المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - رحمة الله عليه الأحد 05 أبريل 2020 - 13:35
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - قولوا العام زين الأحد 05 أبريل 2020 - 13:36
هسبريس هي لكاينة ولها مصداقية في الاخبار اول باول اما بعض القنوات الإلكترونية معرفناهم واش صحافة ولا ضباط وشرطة فعلا اتحدوا السلطة الرابعة بمفهوم خاطئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - طارق الأحد 05 أبريل 2020 - 13:37
اللهم اغفر له و ارحمه وارزقه جنة الفردوس الأعلى وارزق أهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - رضوان الأحد 05 أبريل 2020 - 13:39
انا لله و انا اليه راجعون...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - Abdou الأحد 05 أبريل 2020 - 13:39
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه إنا لله وإنا إليه راجعون..
ونسأل المولى عز وجل الشفاء العاجل لكل المرضى والمصابين.. والعفو والعافية لكل المغاربة والمسلمين والناس أجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - abdo الأحد 05 أبريل 2020 - 13:39
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة وارزق أهله الصبر والسلوان. اللهم أشفي مرضنا إنك على كل شيء قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - المعتصم بحبل الله المتين الأحد 05 أبريل 2020 - 13:41
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وآرحم جميع أموات المسلمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - Kabour الأحد 05 أبريل 2020 - 13:43
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال منطقه اللهم ارزق عائلته الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - [email protected] الأحد 05 أبريل 2020 - 13:47
اللهم ارحمه رحمة واسعة واكتبه في عداد الشهداء وارزق أهله الصبر والسلوان وارحم اللهم جميع مرضى المسلمين واجعل هذا الوباء بردا وسلاما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - فاتي الأحد 05 أبريل 2020 - 13:48
الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ان لله وإن اليه راجعون. يارب ارفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - حسن الأحد 05 أبريل 2020 - 13:48
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.