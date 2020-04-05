فيروس كورونا يسلب حياة رئيس جماعة الكارة

هسبريس من الرباط

توفي عبد الرزاق بوزيان، رئيس جماعة الكارة التابعة لإقليم برشيد، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته مصادر مقربة من الراحل اليوم الأحد.

ونعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الراحل عبد الرزاق بوزيان، رئيس جماعة الكارة الذي كان قد أصيب سابقا بجائحة "كوفيد 19".

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على حسابها في "فيسبوك"، قالت: "نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولسكان إقليم برشيد وجماعة الكارة، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون".