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فيروس كورونا يسلب حياة رئيس جماعة الكارة
الأحد 05 أبريل 2020 - 13:25
توفي عبد الرزاق بوزيان، رئيس جماعة الكارة التابعة لإقليم برشيد، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته مصادر مقربة من الراحل اليوم الأحد.
ونعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الراحل عبد الرزاق بوزيان، رئيس جماعة الكارة الذي كان قد أصيب سابقا بجائحة "كوفيد 19".
الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، على حسابها في "فيسبوك"، قالت: "نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولسكان إقليم برشيد وجماعة الكارة، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - Omar ou الأحد 05 أبريل 2020 - 13:33
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه
3 - محمد ابوا هبة الله الأحد 05 أبريل 2020 - 13:35
الله ارحم موتا المسلمين وغيرهم، وأشفي اللهم عبادك الصالحين المسلمين وغير المسلمين.
4 - رحمة الله عليه الأحد 05 أبريل 2020 - 13:35
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.
5 - قولوا العام زين الأحد 05 أبريل 2020 - 13:36
هسبريس هي لكاينة ولها مصداقية في الاخبار اول باول اما بعض القنوات الإلكترونية معرفناهم واش صحافة ولا ضباط وشرطة فعلا اتحدوا السلطة الرابعة بمفهوم خاطئ
6 - طارق الأحد 05 أبريل 2020 - 13:37
اللهم اغفر له و ارحمه وارزقه جنة الفردوس الأعلى وارزق أهله الصبر والسلوان
8 - Abdou الأحد 05 أبريل 2020 - 13:39
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه إنا لله وإنا إليه راجعون..
ونسأل المولى عز وجل الشفاء العاجل لكل المرضى والمصابين.. والعفو والعافية لكل المغاربة والمسلمين والناس أجمعين
ونسأل المولى عز وجل الشفاء العاجل لكل المرضى والمصابين.. والعفو والعافية لكل المغاربة والمسلمين والناس أجمعين
9 - abdo الأحد 05 أبريل 2020 - 13:39
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة وارزق أهله الصبر والسلوان. اللهم أشفي مرضنا إنك على كل شيء قدير
10 - المعتصم بحبل الله المتين الأحد 05 أبريل 2020 - 13:41
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وآرحم جميع أموات المسلمين.
11 - Kabour الأحد 05 أبريل 2020 - 13:43
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال منطقه اللهم ارزق عائلته الصبر والسلوان
12 - [email protected] الأحد 05 أبريل 2020 - 13:47
اللهم ارحمه رحمة واسعة واكتبه في عداد الشهداء وارزق أهله الصبر والسلوان وارحم اللهم جميع مرضى المسلمين واجعل هذا الوباء بردا وسلاما
13 - فاتي الأحد 05 أبريل 2020 - 13:48
الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ان لله وإن اليه راجعون. يارب ارفع عنا هذا الوباء
14 - حسن الأحد 05 أبريل 2020 - 13:48
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وإنا إليه راجعون
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