تحقيق قضائي في مقتل رجل خمسيني بسيدي بيبي

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

وضع شخص يبلغ من العمر 50 سنة، ليلة السبت الأحد، حدّا لحياته شنقا في منطقة سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، في ظروف غامضة.

المفارق للحياة، المتحدّر من مدينة الدشيرة الجهادية بإنزكان آيت ملول والأب لأربعة أبناء، عُثر عليه جثة معلقة إلى غصن شجرة بواسطة حبل، بجانب الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى دوار "درايد"، في جماعة سيدي بيبي.

وقد انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم الإشراف على نقل الجثة إلى مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير؛ فيما جرى فتح تحقيق من أجل الوصول إلى أسباب وظروف وضع الشخص لحياته بهذه الطريقة.