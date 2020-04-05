24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:35
|17:05
|19:55
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منتخبون يحذرون من "كورونا" بميناء سيدي إفني
- ندوات افتراضية تواجه الطوارئ بالتواصل المعرفي
- موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية
- أخصائي بكندا يقرّب الدعم النفسي من المغاربة مجاناً عبر "واتساب"
- حرب أسعار البترول في زمن كورونا
رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)
هل تعيد الحكومة فتح مستشفيات الأمراض التنفسية والصدرية المغلقة؟ (5.00)
عُزلة "ذوي التوحد" في المغرب تتضاعف خلال "الحجر الصحي" (5.00)
- وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب - (194)
- مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا" - (121)
- الملك محمد السادس يصدر عفوا استثنائيا على الآلاف من السجناء - (114)
- المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (104)
- إصابات جديدة بـ"كورونا" في المملكة .. الحصيلة: 919 حالة مؤكدة - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتحار شاب بجماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير
أنهى شاب حياته في ظروف غامضة بعدما وجد جثة معلقة غير بعيد عن منزل أسرته بدوار الحوط بالجماعة الترابية إغيل نمكون، إقليم تنغير.
وحسب مصدر هسبريس فإن الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 27 سنة، وضع حدا لحياته لأسباب مجهولة، مازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.
وانتقلت السلطات المحلية بإغيل نمكون وعناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.