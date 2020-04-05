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الرئيسية | حوادث | ‪انتحار شاب بجماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير‬

‪انتحار شاب بجماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير‬

‪انتحار شاب بجماعة إغيل نمكون بإقليم تنغير‬
محمد ايت حساين
الأحد 05 أبريل 2020 - 18:10

أنهى شاب حياته في ظروف غامضة بعدما وجد جثة معلقة غير بعيد عن منزل أسرته بدوار الحوط بالجماعة الترابية إغيل نمكون، إقليم تنغير.

وحسب مصدر هسبريس فإن الضحية، وهو شاب يبلغ من العمر 27 سنة، وضع حدا لحياته لأسباب مجهولة، مازالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.

وانتقلت السلطات المحلية بإغيل نمكون وعناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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