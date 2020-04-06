سلطات غفساي تتصدى لخرق "الطوارئ الصحية"

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت السلطة المحلية بقيادة ودكة بغفساي، الأحد، من ضبط سيارة خفيفة محملة بـ6 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"؛ وذلك إثر مراقبة روتينية لمستعملي الطريق ومدى التزامهم بالإجراءات المُقيدة لحركة التنقل في ظل سريان حركة الطوارئ الصحية.

وتم إثر هذه العملية توقيف ثلاثة أشخاص، ينحدرون من دوار تازغدرة المجاور، كانوا على متن السيارة المذكورة للاشتباه في حيازتهم هذه الكمية من المخدرات، وخرقهم حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد في مواجهة تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وتمت إحالة المشتبه فيهم على مصالح الضابطة القضائية للمركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، حيث تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات.

إلى ذلك، وعلاقة بخرق حالة الطوارئ الصحية بغفساي دائما، أوقف قائد سيدي المخفي 3 أشخاص كانوا قادمين من مدينة الحسيمة؛ كما تمكنت مصالح الدرك الملكي لمركز الورتزاغ، الليلة ذاتها، من توقيف 3 أشخاص بجماعة تافرانت للسبب نفسه.

وتم الإفراج عن الموقوفين بعد تحرير مسطرة في حقهم وتوجيهها لمصالح النيابة العامة المختصة.