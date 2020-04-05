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كُتّاب وآراء
"كورونا محامٍ" يستنفر محكمة الاستئناف بفاس
إثر إصابة أحد المحامين بهيئة فاس بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، إذ تأكد انتقال العدوى إليه مساء السبت، عمم الوكيل العام للملك بمدينة فاس إخبارا على عموم موظفين محكمة الاستئناف بالمدينة يطلعهم من خلاله على أنه تم الشروع في جرد المخالطين المحتملين للمعني بالأمر.
وقال الوكيل العام في هذا الإخبار، الذي اطلعت عليه هسبريس: "إثر الأخبار المؤكدة بخصوص إصابة أحد المحامين بهيئة فاس بفيروس كوفيد 19، وسعيا إلى التأكد من عدم انتقال العدوى إلى من يكونون قد خالطوه بشكل أو بآخر، فإن لجنة من الطاقم الطبي المكلف بتتبع حالات انتشار وباء كورونا المستجد على صعيد مدينة فاس ستنتقل إلى مقر إقامة من يرغب في إجراء التحاليل الضرورية، للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمها".
وأورد الإخبار ذاته، الذي تم لصقه بمحكمة الاستئناف بفاس وتوزيعه رقميا على المجموعات المهنية على وسائط التواصل الاجتماعي لموظفي العدل بفاس، أنه "على كل موظف يرغب في إجراء هذه التحليلات أن يربط الاتصال بالسيد رئيس كتابة النيابة العامة لتسجيل اسمه والإدلاء بعنوانه".
هذا وعلمت هسبريس أن المحامي الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد يرقد حاليا بإحدى غرف مصلحة العزل الصحي بمستشفى ابن الخطيب بفاس.