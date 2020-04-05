24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موجة انتقادات تنهال على منتجي الأفلام المغربية (5.00)

  2. صندوق كورونا (5.00)

  3. هل تعيد الحكومة فتح مستشفيات الأمراض التنفسية والصدرية المغلقة؟ (5.00)

  4. عُزلة "ذوي التوحد" في المغرب تتضاعف خلال "الحجر الصحي"‎ (5.00)

  5. أصحاب "راميد" يستفيدون من "تعويض كورونا" مطلع الأسبوع المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "كورونا محامٍ" يستنفر محكمة الاستئناف بفاس

"كورونا محامٍ" يستنفر محكمة الاستئناف بفاس

"كورونا محامٍ" يستنفر محكمة الاستئناف بفاس
رشيد الكويرتي بفاس
الأحد 05 أبريل 2020 - 21:05

إثر إصابة أحد المحامين بهيئة فاس بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، إذ تأكد انتقال العدوى إليه مساء السبت، عمم الوكيل العام للملك بمدينة فاس إخبارا على عموم موظفين محكمة الاستئناف بالمدينة يطلعهم من خلاله على أنه تم الشروع في جرد المخالطين المحتملين للمعني بالأمر.

وقال الوكيل العام في هذا الإخبار، الذي اطلعت عليه هسبريس: "إثر الأخبار المؤكدة بخصوص إصابة أحد المحامين بهيئة فاس بفيروس كوفيد 19، وسعيا إلى التأكد من عدم انتقال العدوى إلى من يكونون قد خالطوه بشكل أو بآخر، فإن لجنة من الطاقم الطبي المكلف بتتبع حالات انتشار وباء كورونا المستجد على صعيد مدينة فاس ستنتقل إلى مقر إقامة من يرغب في إجراء التحاليل الضرورية، للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمها".

وأورد الإخبار ذاته، الذي تم لصقه بمحكمة الاستئناف بفاس وتوزيعه رقميا على المجموعات المهنية على وسائط التواصل الاجتماعي لموظفي العدل بفاس، أنه "على كل موظف يرغب في إجراء هذه التحليلات أن يربط الاتصال بالسيد رئيس كتابة النيابة العامة لتسجيل اسمه والإدلاء بعنوانه".

هذا وعلمت هسبريس أن المحامي الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد يرقد حاليا بإحدى غرف مصلحة العزل الصحي بمستشفى ابن الخطيب بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.