جثامين ضحايا "كورونا" توارى الثرى بمقبرة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

ووريت الثرى، اليوم الأحد، بمقبرة الرحمة في مراكش، جثامين مرضى لفظوا أنفاسهم الأخيرة بسبب الوباء التاجي "كوفيد-19".

ودُفنت الحالات السبع الجديدة التي عرفتها مستشفيات المدينة الحمراء في اليوم نفسه، بعدما فشل العلاج بالتنفس الاصطناعي في إنقاذ حياتهم.

وينحدر الراحلون المتفاوتة أعمارهم من أحياء عديدة بالمدينة الحمراء، فيما تعود حالة واحدة إلى إقليم شيشاوة، الذي عرف وفاة الحالة الثانية اليوم الأحد.

وأشرفت مصالح المكتب الجماعي لحفظ الصحة، وفق التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية، على نقل جثث الحالات السبع من مستودع الأموات بمقاطعة المنارة إلى مقبرة الرحمة بجليز.