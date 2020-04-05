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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ

الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ

الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ
هسبريس من الرباط
الأحد 05 أبريل 2020 - 23:19

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، وكذا ضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا المستجد منذ فرضها من طرف السلطات العمومية ببلادنا، عن توقيف وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه في مجال مكافحة الأخبار الزائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، باشرت المصالح التقنية للأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية مجموعة من الخبرات والأبحاث التي مكنت من توقيف 82 شخصا، للاشتباه في تورطهم في نشر وتداول محتويات رقمية تتضمن أخبارا زائفة حول مؤشرات وباء كورونا المستجد، أو تتضمن خرقا لحقوق الأشخاص المصابين بالوباء، أو التحريض على عدم الامتثال لتدابير الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية، أو نشر وتقاسم محتويات عنيفة تحرض على الكراهية والتمييز، أو تستهدف الاعتبار الشخصي للأطر الطبية والتمريضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص العمليات النظامية الميدانية التي قامت بها مصالح الأمن الوطني في مختلف المدن والحواضر المغربية، لضمان التطبيق السليم والحازم لإجراءات الطوارئ الصحية، فقد أسفرت عن توقيف وضبط 8530 شخصا، إما بسبب عدم التوفر على وثيقة الخروج الاستثنائي وخرق إجراءات الطوارئ الصحية، أو استعمال وثيقة مزورة للخروج الاستثنائي، أو امتهان النقل السري لنقل أشخاص بطريقة غير مشروعة، علاوة على تحضير وبيع مواد طبية وشبه طبية مضرة بالصحة العامة، وكذا التجمهر والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على تسخير كافة مواردها البشرية واللوجيستيكية لضمان المراقبة الحازمة لتحركات الأشخاص والناقلات داخل المدن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، فضلا عن ضمان التغطية الأمنية المكثفة الكفيلة بدعم ومواكبة التدابير الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها السلطات العمومية لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عادل الأحد 05 أبريل 2020 - 23:26
نريد حضر صحي إجباري صارم لمدة 14 يوم مع تكليف شركات خاصة بتوفير الحاجات الضرورية، لأن البلاد تسير للهاوية ورجانا فالله، والتفاؤل والصبر سلاحنا...
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25
2 - reda الأحد 05 أبريل 2020 - 23:33
ينتشر الفيروس عن طريق الهواء. إذا كنت تتحدث أو تتنفس بجانب شخص ما ، فأنت تخاطر بنشر الفيروس إليهم. الحل هو: 1- البقاء في المنزل. 2- الخروج فقط في حالة الطوارئ ووضع قناع أو وشاح.
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30
3 - مسمرير تنغير الأحد 05 أبريل 2020 - 23:33
تحية اخلاص للامن الوطني نتمنى الضرب على يد كل من سولت له نفسه الكدب ونشر الرعب
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13
4 - amine الأحد 05 أبريل 2020 - 23:33
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خرجو 5654 بعغو ملكي غادي يدخلو 10000
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16
5 - سوسية الأحد 05 أبريل 2020 - 23:33
الله يكون فعون الناس المسؤولين ماعرفو يحاربو كورونا ولا يحاربو المتخلفين . عوض مايساعدو البلاد باش نتجاوزو هاد المصيبة و هاد الوضع الكارثي اصبح الحرب على كل جهات حرب المرض و حرب التخلف
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22
6 - مواطن الأحد 05 أبريل 2020 - 23:33
استغرب ان نجد بعض المغاربة يروجون الأكاذيب والإشاعات في هذا الوقت الحرج ممن لا حس لهم بالمسؤولية أو انهم سخروا لهذا الغرض لزرع الفتنة والفوضى هؤولاء أشد بلاء وأذية المرجو تطبيق القانون عليهم بأقصى عقوبات التشديد ليكونوا عبرة فحق الرأي نظيره المحاسبة وكل من أخطاء يعاقب
وتحية للغيورين على هذ الوطن أبناءه حقا
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25
7 - محمد معتصم الأحد 05 أبريل 2020 - 23:36
الموقوفين أكثر من المصابيبن يا ربي السلامة
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12
8 - amine الأحد 05 أبريل 2020 - 23:39
لا أحد ينكر كل المجهودات الأمنية ، لكم كل التقدير و الشكر
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11
9 - Sami الأحد 05 أبريل 2020 - 23:41
عبرو عليهم بنادم مابغاش احشم
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6
10 - مصطفى ض الأحد 05 أبريل 2020 - 23:42
لازم على الامن الوطني و ق س و الدرك الملكي ان يتقنو اساليب الحوار مع العامة ر غم ان هناك اناس لا يفهمون. يجب ان تكونو مترزنين مع الشعب لانه هو لي من جيبو كتاخدو الخلصة ديالكم. سيرو كونو تحشمو او خليو ناس تخرج على خاطرها. سيرو تهلاو في الشعب ديالكم. ١٠٠٠ درهم اشنو غادي دير لينا. فين كنتو ملي كانو المشرمليين و المقرقبيين يبثون الرعب و يتعداو على الناس في اجسادهم واموالهم. الله ياخد فيكم الحق
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-20
11 - Abdellatif الأحد 05 أبريل 2020 - 23:48
هذا ما قلت سابقا أفرج عن خمسة ألاف من المجرمين واعتقال الألاف من المواطنين تحت ذريعة مس أمن وأمان المواطنين، لا يقدرون على تحسيس المواطنين بالتي هي أحسن، لا يعرفون سوى العنف ويقارونه بعلاقة الأب بإبنه
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-13
12 - مغربي الأحد 05 أبريل 2020 - 23:49
اطالب السلطات الحكم باشد العقوبات على هولاء و دلك للتسببهم في موت الكتير من الناس عمدا
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2
13 - متتبع الأحد 05 أبريل 2020 - 23:51
عند الشدائد تعرف معادن الرجال تحية وتقدير لكل موظفي الداخلية والجيش والصحة
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7
14 - راي الأحد 05 أبريل 2020 - 23:58
تحية للسلطات التي تقوم بدورها وعدم التساهل مع بعض الخارجين عن القوانين الدين لا يحترمون حالة الطوارئ الصحية الله يحفظ المغاربة من هدا الجايحة
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1
15 - عيسي الاثنين 06 أبريل 2020 - 00:01
كما عودتنا الحكومة المقاربة الأمنية حاضرة دائما في كل مناسبة و لكن هل ستنجح هذه المرة ؟ لا أعتقد ذلك ﻷننا بحاجة للمعدات و الأدوية و الأطباء و ليس إلى القمع
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-3
16 - علي الاثنين 06 أبريل 2020 - 00:04
المقاربة الامنية غير كافية، ولم يكن السجن والحبس يوما حلا لأي مشكل لابد من التفكير في مقاربات جديدة. أمريكا قوية بقيمها لهذا اعتلت صدارة الأمم.
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-2
17 - سارة الاثنين 06 أبريل 2020 - 00:07
لحد الان خرجت مرة واحدة لبيم باش نشري مستلزمات الدار ، وخفت بزااااااف حيث نسيت ماحليتش باب الاقامة فين ساكنة بكلينكس وكذلك نسيت راسي وقست بيدي بزاف دالمنتجات فبيم ، الله يبعد كورونا علينا كاملين ، منين بدا هاد الوباء وأنا خايفة لدرجة منين كنبغي نتفرج فشي فيلم ننسى بيه هدشي ..كانلقى راسي سديته وحليت المواقع الإخبارية ،زعما خصني نعيش الحدث بحال أتفوتني شي حااااجة ههه مكنعياش من موقع لموقع حتى حفظت العناوين وفاش كيتحط خبر جديد كنكون الاولى لي كنشوفه ههههه وكنعس معطلة كنبقا نتسنا الجديد حتى مكيبقاو ينشروا والو ، الصحفيين مشاو ينعسوا وانا مازالة ، وفاش كنفقد الأمل وكنتأكد صافي مكينش جديد عاد كنوض نعس ، وديما فاش كنطل كنلقا السراجم دالحي كلهم طافيين الضو الا أنا ^^
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6
18 - مروان الاثنين 06 أبريل 2020 - 00:13
يستاهلو على المغرب بعد نهاية جائحة كرونا ان يبدأ الحرب ضد جائحة اخطر اسمها الجهل والتخلف
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3
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