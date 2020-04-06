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الرئيسية | حوادث | خرق حالة الطّوارئ يوقفُ العشرات بمدينة النّاظور

خرق حالة الطّوارئ يوقفُ العشرات بمدينة النّاظور

خرق حالة الطّوارئ يوقفُ العشرات بمدينة النّاظور
عبد الكريم هرواش (صور: محمد العبوسي)
الاثنين 06 أبريل 2020 - 08:30

نفّذت العناصرُ الأمنية بالنّاظور، طيلة الأحد، حملة واسعة أسفرت عن إيقاف عشرات الأشخاص بتهمة خرق الإجراءات العامّة لحالة الطّوارئ، التي أعلنت عنها السلطات سابقا، في إطار تدابير تطويق انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ في البلاد.

وانتشرت العناصر الأمنية في عدد من الشوارع والطّرقات والأزقة بأحياء النّاظور لمنع المتجوّلين دون سبب، فيما تولّت الحواجز الأمنية عند مداخل مدينة النّاظور معاينة سائقي العربات والتأكّد من مبرّرات تنقّلاتهم.

وتميّزت التدخّلات الأمنية بالصّرامة في ظلّ اللامبالاة التي يجابه بها عدد من المواطنين الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة العمومية، المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

وعلى الرّغم من خطورة الوضع وتدابير منع التجمّعات البشرية، ما زال الأفراد يتجمعون في بعض الأحياء الهامشيّة، وفي شكل أسواق صغرى تُقام في عدد من الأماكن العمومية.

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