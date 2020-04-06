24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:06
|13:35
|17:05
|19:56
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حصيلة كورونا بالمغرب
- في خطاب تاريخي .. الملكة إليزابيث تتحدى كورونا
- الكوفيد 19 زمن طرق الحرير الصينية
- عمال النظافة يتحدون كورونا!
- عدوى فيروس "كورونا" تنتقل إلى محام بهيئة فاس
خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)
الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)
- الإصابات بـ"كورونا" تتجاوز عتبة الألف بالمغرب .. الحصيلة: 1021 - (153)
- وزارة الصحة: هذه أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في المغرب - (140)
- مغاربة ينتظرون "20 أبريل" ويرقبون أعداد المتعافين من "كورونا" - (129)
- المغرب يحصي 107 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (126)
- الملك محمد السادس يصدر عفوا استثنائيا على الآلاف من السجناء - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الناظور
كشف مصدر داخل مستشفى الحسني بالنّاظور، الأحد، تسجيلَ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، تهم امرأة تقطن بجماعة بوعرك.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة المستشفى توصلت بنتيجة واحدة إيجابية للتحاليل المخبرية التي أجريت على عشرات الأشخاص أمس الأحد وأول أمس السبت، والتي تهم المرأة المصابة، فيما ما لم تتوصل إلى حدّ الآن ببقية النتائج الأخرى.
ويرتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالناظور إلى 17 حالة مؤكّدة، موزعة على مدينة الناظور وسلوان وبوعرك وزايو.
وفرضت السلطات العمومية إجراءات حازمة لمحاصرة انتشار الوباء في الناظور، همت أساسا تطويق بعض المناطق التي سُجلت فيها الحالات المؤكدة، مع تعقيم عدد من الشوارع والطرقات والأماكن العمومية المجاورة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الامر يزداد سوءا،ومنحنى الاصابات في تصاعد.
التزم يا اخي بالتعليمات،اننا في انتظارك.
بيوتنا خير دواء لدائنا
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
رغم أن الساعة الآن 01:00 ليلا ما زلت أسمع أصوات مجموعة من الشباب يتسامرون في زوايا وأزقة الحي . هدانا الله وإياهم
الخطر المتربص بنا لا تدركه نسبة كبيرة من مواطنينا
دخلوا لديوركم الله يرحم ليكم الوالدين