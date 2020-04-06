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الرئيسية | حوادث | تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الناظور

تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الناظور

تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 06 أبريل 2020 - 00:55

كشف مصدر داخل مستشفى الحسني بالنّاظور، الأحد، تسجيلَ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، تهم امرأة تقطن بجماعة بوعرك.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة المستشفى توصلت بنتيجة واحدة إيجابية للتحاليل المخبرية التي أجريت على عشرات الأشخاص أمس الأحد وأول أمس السبت، والتي تهم المرأة المصابة، فيما ما لم تتوصل إلى حدّ الآن ببقية النتائج الأخرى.

ويرتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالناظور إلى 17 حالة مؤكّدة، موزعة على مدينة الناظور وسلوان وبوعرك وزايو.

وفرضت السلطات العمومية إجراءات حازمة لمحاصرة انتشار الوباء في الناظور، همت أساسا تطويق بعض المناطق التي سُجلت فيها الحالات المؤكدة، مع تعقيم عدد من الشوارع والطرقات والأماكن العمومية المجاورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المخلوف الاثنين 06 أبريل 2020 - 01:11
سترك يارب.
الامر يزداد سوءا،ومنحنى الاصابات في تصاعد.
التزم يا اخي بالتعليمات،اننا في انتظارك.
بيوتنا خير دواء لدائنا
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2 - A man from this world الاثنين 06 أبريل 2020 - 01:11
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
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3 - المكارم الاثنين 06 أبريل 2020 - 01:15
أقطن في مدينة الناظور
رغم أن الساعة الآن 01:00 ليلا ما زلت أسمع أصوات مجموعة من الشباب يتسامرون في زوايا وأزقة الحي . هدانا الله وإياهم
الخطر المتربص بنا لا تدركه نسبة كبيرة من مواطنينا
دخلوا لديوركم الله يرحم ليكم الوالدين
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