تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

كشف مصدر داخل مستشفى الحسني بالنّاظور، الأحد، تسجيلَ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، تهم امرأة تقطن بجماعة بوعرك.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة المستشفى توصلت بنتيجة واحدة إيجابية للتحاليل المخبرية التي أجريت على عشرات الأشخاص أمس الأحد وأول أمس السبت، والتي تهم المرأة المصابة، فيما ما لم تتوصل إلى حدّ الآن ببقية النتائج الأخرى.

ويرتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالناظور إلى 17 حالة مؤكّدة، موزعة على مدينة الناظور وسلوان وبوعرك وزايو.

وفرضت السلطات العمومية إجراءات حازمة لمحاصرة انتشار الوباء في الناظور، همت أساسا تطويق بعض المناطق التي سُجلت فيها الحالات المؤكدة، مع تعقيم عدد من الشوارع والطرقات والأماكن العمومية المجاورة.