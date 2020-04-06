إصابتان جديدتان بـ"كورونا" لعائلة واحدة بالناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّل المستشفى الإقليمي بالنّاظور، فجر الاثنين، حالتين إضافيتين مصابتين بفيروس "كورونا" من عائلةً واحدة بجماعة بوعرك.

وذكر مصدر داخل مستشفى الحسني، أن النتائج المخبرية التي توصلت بها إدارة المستشفى إلى حدّ الآن، توزعت على ثلاثٍ إيجابية لمصابين من عائلة واحدة، وأخرى سلبية لخمس ممرضات يشتغلن في مصحة بالناظور، وشخص من مخالطي الحالات السابقة.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، ما زالت إدارة المستشفى تنتظر بقية نتائج التحاليل المخبرية، التي شملت العشرات من مخالطي الحالات المعلن عنها أمس.