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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف برلمانيا كسر حالة الطوارئ في ميدلت
في إطار المراقبة التي تقوم بها المصالح الأمنية، لتنفيذ تدابير حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بالبلاد، للحد من تفشي جائحة "فيروس كورونا المستجد"، تمكنت عناصر الدرك الملكي بميدلت من توقيف سيارة قادمة من بني تجيت وعلى متنها ثلاثة أشخاص، بدون رخصة التنقل الاسثنائية.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن عناصر الدرك الملكي بميدلت، في إطار مراقبتها وتحققها من رخص التنقل الاستثنائية، طلبت من سائق السيارة ومرافقيْه الإدلاء بالرخص، إلا أنهم لا يتوفرون عليها، كما أن السائق لا يحمل معه وثيقة التأمين.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، وبتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، استمعت إلى الأشخاص المعنيين الثلاثة من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم وجود تأمين السيارة، ووضع السيارة في المحتجز.
وذكرت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية أرجعت السيارة إلى المعني بالأمر بعد أدائه الغرامة المستحقة والإدلاء بالتأمين، كما تم إرجاعهم إلى منطقة بني تجيت نقطة انطلاقتهم إلى إقليم ميدلت.
مصدر أمني مسؤول أكد أن سائق السيارة هو برلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم فكيك، وبعد توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي ادعى أنه تربطه علاقة برئيس الحكومة مهددا بالاتصال به.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
كان عليهم زجهم في السجن
يحيا العدل
من جهة اخرئ واش احسابلهم انهم فوق القانون