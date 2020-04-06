24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  4. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  5. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف برلمانيا كسر حالة الطوارئ في ميدلت

الدرك يوقف برلمانيا كسر حالة الطوارئ في ميدلت

الدرك يوقف برلمانيا كسر حالة الطوارئ في ميدلت
محمد ايت حساين
الاثنين 06 أبريل 2020 - 13:50

في إطار المراقبة التي تقوم بها المصالح الأمنية، لتنفيذ تدابير حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بالبلاد، للحد من تفشي جائحة "فيروس كورونا المستجد"، تمكنت عناصر الدرك الملكي بميدلت من توقيف سيارة قادمة من بني تجيت وعلى متنها ثلاثة أشخاص، بدون رخصة التنقل الاسثنائية.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن عناصر الدرك الملكي بميدلت، في إطار مراقبتها وتحققها من رخص التنقل الاستثنائية، طلبت من سائق السيارة ومرافقيْه الإدلاء بالرخص، إلا أنهم لا يتوفرون عليها، كما أن السائق لا يحمل معه وثيقة التأمين.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، وبتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، استمعت إلى الأشخاص المعنيين الثلاثة من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم وجود تأمين السيارة، ووضع السيارة في المحتجز.

وذكرت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية أرجعت السيارة إلى المعني بالأمر بعد أدائه الغرامة المستحقة والإدلاء بالتأمين، كما تم إرجاعهم إلى منطقة بني تجيت نقطة انطلاقتهم إلى إقليم ميدلت.

مصدر أمني مسؤول أكد أن سائق السيارة هو برلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم فكيك، وبعد توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي ادعى أنه تربطه علاقة برئيس الحكومة مهددا بالاتصال به.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الفقير إلى الله الاثنين 06 أبريل 2020 - 13:59
ضربة المعلم، القانون فوق الجميع انشاء الله هذا ما سيكون عليه الوضع بالمغرب بعد زمن كورونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - redouane الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:01
الناس الي خاصها تعطي المثال الجيد هية الي ماكتحتارمش القانون العقلية ديال هاد الناس هية لمأخرانة و غادة تخرج على هاد البلاد الحبيب بجب الضرب بيد من حديد على اي مواطن ممحتىمش القانون كيفما كان المنصب ديالوا ما كاينش مغربي درجة اولى و مغربي درجة اخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - halim الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:02
كثيرا ما يكون خالقوا القانون هم خارقوه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - مرباح الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:02
القانون فوق الجميع تحية لرجال الدرك من مثل هدا النوع يطبقون القانون على الكل.. كورونا لا تعرف لا برلماني لا رئيس حكومة
كان عليهم زجهم في السجن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - DALAMOUNI الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:02
الجميع سواسية امام القانون. لافرق بين وزير وغفير لاسيما في حالة الطوارئ. لاحصانة ولاهم يحزنون جميل ماقاموا به رجال الدرك حتى يعلم الجميع ويحترمون القانون والتعليمات الله يرفع عنا البلاء والوباء عاجلا غير آجلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - تحية الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:03
القانون على الجميع تحية للدرك الملكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - Yassin الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:04
وذكرت المصادر نفسها أن المصالح الأمنية أرجعت السيارة إلى المعني بالأمر بعد أدائه الغرامة المستحقة والإدلاء بالتأمين، كما تم إرجاعهم إلى منطقة بني تجيت نقطة انطلاقتهم إلى إقليم ميدلت.

يحيا العدل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - القانون فوق الجميع الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:05
المرجوا من السلطات الامنية. إطبقوا القانون على كولشي مني وجبد . أما إيلا كنتي برلماني وجاي من ميدلت وميدلت فيها الفيروس . إذن غادي لشي مدينة خرى تنشر فيها الفيروس لاقدر الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - مواطن الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:06
تبارك الله على العدالة و التنمية.. متحتارم القانون وبلغي تاصل برئيس الحكومة هاذي هي العدالة عار مثلك على الحزب و السياسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - القانون الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:08
يجب تطبيق القانون على الجميع مكاين لا برلماني ولاهم يحزنون وأقول لاصحاب مثل هذه العقليات انتم ليخربتو البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
11 - لااحد فوق القانون الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:09
بعدا كيفاش وصلو من بني تجيت حتى لميدلت
من جهة اخرئ واش احسابلهم انهم فوق القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - ابو ملاك الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:11
شكرا جزيلا لعناصر الدرك الملكي القانون يعلوا ولا يعلى عليه مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لا مكان للانتهازين داخل البلاد. شكرا مرة أخرى لعناصرالقوات العمومية بمختلف مشاربها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - محيب الوطن و الملبك الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:11
هدمأنتجت الان هد نخب سياسي طلب من الوتأق هو كيهدو أن عنعيط رأيس الحكومة وش هد هي دمقرطي في دوال المتخليف وحسبون الله ونعم ااوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - قولوا العام زين الاثنين 06 أبريل 2020 - 14:11
برافووتحيةاحترام للدرك الملكي كورونا لاتعترف بباك صاحبي ما بقى غالمعقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.