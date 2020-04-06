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كُتّاب وآراء
حمل يدفع شابا إلى قتل فتاة خنقا بسيدي سليمان
تمكنت عناصر درك القصيبية التابعة لسرية سيدي سليمان من توقيف مشتبه في قيامة باغتصاب وخنق فتاة، بواسطة حبل رقيق، قبل أن يعمد إلى رميها في بئر بدوار "امزورة" بجماعة القصيبية.
وحسب مصدر أمني فقد تم العثور على فتاة، حبلى وتبلغ من العمر حوالي 19 سنة، داخل بئر بالدوار سالف الذكر يوم الاثنين الماضي وعلى عنقها آثار خنق؛ "مما استبعد فرضية الانتحار التي راجت بين الساكنة".
وأوضح المصدر ذاتا، في تصريح لهسبريس، أن "الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية والبيولوجية، خلصت إلى أن المشتبه به، وهو من مواليد 1998، ويقطن بدوار الصفافعة، كان على معرفة سابقة بالضحية وقرر التخلص منها بعدما طلبت منه أن يعترف بأبوة الجنين الذي في بطنها".
وأضاف المصدر أن "الشعرة التي وجدت في يد الضحية وآثار الدماء على ملابسها وملابس الموقوف كانت كافية بأن يعترف بكل ما نسب إليه، ويتم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى حين استكمال التحقيق معه وعرضه على القضاء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ألهذا الحد أصبح دم الإنسان رخيصا ..بصراحة ليس هؤلاء أدميون قبح الله سعيهم وجمد الدم في عروقهم وجعل كيدهم في نحرهم ..وحفظ الله خلقه من شرهم
نتائج الزنا كلها كوارث و العياذ بالله
ناس ف الناس وعيشة ف مشيط الراس....سبحان الله بنادم يأخد موعضة غي من هاذ الوباء ويتاقي الله