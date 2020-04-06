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الرئيسية | حوادث | حمل يدفع شابا إلى قتل فتاة خنقا بسيدي سليمان

حمل يدفع شابا إلى قتل فتاة خنقا بسيدي سليمان

حمل يدفع شابا إلى قتل فتاة خنقا بسيدي سليمان
هسبريس من سيدي سليمان
الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:10

تمكنت عناصر درك القصيبية التابعة لسرية سيدي سليمان من توقيف مشتبه في قيامة باغتصاب وخنق فتاة، بواسطة حبل رقيق، قبل أن يعمد إلى رميها في بئر بدوار "امزورة" بجماعة القصيبية.

وحسب مصدر أمني فقد تم العثور على فتاة، حبلى وتبلغ من العمر حوالي 19 سنة، داخل بئر بالدوار سالف الذكر يوم الاثنين الماضي وعلى عنقها آثار خنق؛ "مما استبعد فرضية الانتحار التي راجت بين الساكنة".

وأوضح المصدر ذاتا، في تصريح لهسبريس، أن "الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية والبيولوجية، خلصت إلى أن المشتبه به، وهو من مواليد 1998، ويقطن بدوار الصفافعة، كان على معرفة سابقة بالضحية وقرر التخلص منها بعدما طلبت منه أن يعترف بأبوة الجنين الذي في بطنها".

وأضاف المصدر أن "الشعرة التي وجدت في يد الضحية وآثار الدماء على ملابسها وملابس الموقوف كانت كافية بأن يعترف بكل ما نسب إليه، ويتم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى حين استكمال التحقيق معه وعرضه على القضاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - من إسبانيا الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:19
الله يهدي ما خلق إنا لله وإنا إليه راجعون
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34
2 - ابو نائل الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:19
لاحول ولاقوة الا بالله.في الوقت الذي كل المسلمين يتقربون الى الله عز وجل لرفع هذا الوباء مازلنا نسمع عن القتل العمد. اللهم الطف بنا
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41
3 - متابع الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:20
مجرم ومغتصب وقاتل لام وجنينها الاعدام متواه .
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83
4 - Hôtel Alpha الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:20
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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39
5 - khaald الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:20
طبقوا شرع الله و اعدموا المجرمين لعل وعسى ربنا يرحمنا. الإعدام للمجرمين.
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6 - مسلم الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:20
هذه نتائج العلاقات المحرمة اللتي يدعو اليها أعداء الإسلام
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61
7 - صالح الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:20
لاحول ولاقوة إلا بالله
ألهذا الحد أصبح دم الإنسان رخيصا ..بصراحة ليس هؤلاء أدميون قبح الله سعيهم وجمد الدم في عروقهم وجعل كيدهم في نحرهم ..وحفظ الله خلقه من شرهم
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28
8 - yaaaaaaaaadris الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:21
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صدق سبحانه وتعالى حين قال: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
نتائج الزنا كلها كوارث و العياذ بالله
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26
9 - بقى فدارك الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:22
الا تخاف وتستحيي من الله حين تكون امامه في حين انك خفت ان تعترف بالمنسوب اليك امام الناس لقد قتلت نفسين من غير حق حسبي الله ونعم الوكيل.
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10 - صابر على البلاء الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:26
الاعدام لمن قتل نفسا بغير حق .
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6
11 - قانوني الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:27
لا يسعني القول له و أمام اعترافه...مرحبا بك في عالم الإجرام لقد دخلته من أوسع أبوابه...خنق و رمي في البءر....حسبي الله و نعم الوكيل.
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4
12 - مغربي الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:29
الزنى ثم القتل، من أكبر الكبائر، لاحول ولا قوة إلا بالله
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5
13 - Jamila L الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:31
لاحول ولاقوة إلا بالله إنا لله وانا اليه راجعون اللهم اهدي شبابنا
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4
14 - زهرة السوسن الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:33
حسبي الله ونعم الوكيل الناس ملهية بهد الوباء وتتراجع نفسها وهدا عندو الخاطر يغتصب ويقتل
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15 - abdou الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:35
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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16 - مغربية وأفتخر الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:40
ياربي السلامة آش هاذ الكفر ف قلوبهم قاسية إلى هاته الدرجة بلآ رحمة ولآ شفقة
ناس ف الناس وعيشة ف مشيط الراس....سبحان الله بنادم يأخد موعضة غي من هاذ الوباء ويتاقي الله
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17 - صدمة الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:48
اقسم بالله مصارني تقلبو بالخلعة وانا كنتخيل المنظر جريمة مقرفة ..الله يهديكم البنات متبقاوش تيقو ف لي كان ..
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18 - jalam الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:48
يجب أن يحاسب على قتل شخصين ليس شخص واحد الإعدام أو خمسون سنة حبسا نافذا
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19 - مَـغْـــِر بــِــــي الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:52
يـَــجــِــبُ ُاْلإ عْــــــــــــــــدَ ا مْ
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20 - سارة الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:53
أراد أن يخفي جريمته الأولى فصحح الخطأ بخطأ أشنع منه ففضحه رب العالمين. إنما نسمعه من مثل هذه الجرائم لتقشعر له أجسامنا وتبكي عليه عيوننا.
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21 - م إدريس الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:54
من الأحسن الحكم عليه بالمؤبد والاعمال لمصلحة العالم القروي كتشيد الطرق الغير معبدة على سفوح الجبال والطرق المؤدية الى المدارس والى المستوصفات وكل مايهم القرويين حتى تشييد السدود التلية اما الأكل والنوم في السجن فهذا ظلم للوطن
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22 - رشيد طنجة الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:54
بالله عليكم .ما بال اقوام لا يتعظون برغم هذه الفتنة التي ابتلانا الله بها (كورونا) فيستمرون في الفواحش والمنكرات وقتل النفس التي حرمها الله.الم يقرا قوله تعالى:ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنما خالدا فيها وغضب الله عليه واعد له عذابا شديدا.صدق الله العظيم.وقوله صلى الله عليه وسلم:لزوال الكعبة اهون عند الله من قتل مؤمن.وكما قال ايضا اجتنبوا السبع المبيقات اي المهلكات منها قتل النفس الذي حرمها الله الا بالحق.
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