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كُتّاب وآراء
خرق الحظر والمخدرات يوقعان بشاب في يد الدرك
أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد نواحي مدينة سطات أوقفت اليوم الإثنين شابا عشرينيا ينحدر من عاصمة الشاوية، للاشتباه في خرقه حالة الطوارئ الصحية وحيازة كمية من مخدري "طابا" و"الكيف".
وأوضحت المصادر نفسها أن دورية تابعة لمركز درك أولاد سعيد سرية سطات كانت تقوم بجولة روتينية لتطبيق حالة الحظر الصحي لتفادي انتشار "كوفيد 19"، فصادفت شابا غريبا عن المنطقة يتجوّل بالمركز، وبعد استفساره عن سبب الخروج وورقة السماح بذلك حاول إيهامها بأنه بصدد اقتناء مؤن غذائية.
وأردفت المصادر ذاتها بأن التفتيش الاحترازي لحقيبة كانت بحوزة الشاب أسفر عن حجز كمية من مخدري القنب الهندي وأوراق التبغ، يشتبه في حيازتها قصد الاستهلاك، بعدما اقتناها من إحدى المناطق بعاصمة دكالة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه تمهيديا قبل عرضه غدا الثلاثاء على أنظار وكيل الملك بسطات، قصد النظر في المنسوب إليه.