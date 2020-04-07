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شاب ينهي حياته شنقا بمسكن أسرته في آيت ملول
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 02:12
أنهى شاب، وهو أب لطفل، في حي "أزرو"، التابع للجماعة الترابية آيت ملول، حياته شنقا، الإثنين، بمقر سكنى أسرته، حيث عُثر عليه جثة هامدة.
وأورد شهود عيان أن المفارق للحياة كان يُعاني قيد حياته من مرض السكري، ما تسبّب له في بتر إحدى رجليه، فعاش إثر ذلك أزمة نفسية حاول بسببها الانتحار سابقا بتناول مواد سامة.
وانتقلت إلى مكان الحادثة مصالح الشرطة، حيث جرى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الواقعة؛ فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.