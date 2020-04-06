"مخزني مزيف" يقع في قبضة عناصر الدرك الملكي

محمد ايت حساين

تمكنت عناصر الدرك الملكي بميدلت، اليوم الإثنين، من توقيف شخص يدعي زيفا الانتماء إلى جهاز القوات المساعدة بعد مطالبته برخصة التنقل الاستثنائية، رفقة شخص آخر كان معه على متن سيارة.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن المتهم في هذه القضية كان قادما من جماعة كرامة بإقليم ميدلت، ومتجها إلى مدينة مكناس، وبعد توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي واستفساره عن رخصة التنقل الاستثنائية أكد أنه عنصر في القيادة العامة للقوات المساعدة بالرباط.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي طلبت من المعني بالأمر الإدلاء بالبطاقة المهنية للقوات المساعدة، قبل أن يعترف بأنه انتحل فقط هذه صفة من أجل السماح له بالمرور إلى مدينة مكناس.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم اقتياد المتهم إلى مركز الدرك الملكي، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي من أجل انتحال صفة ينظمها القانون، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام ممثل النيابة العامة من أجل ما نسب إليه.