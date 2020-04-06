الحبس والغرامة لمنتهكي "الطوارئ" في تزنيت

مصطفى البكار

أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الاثنين، ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، بالحبس والغرامة، على خلفية متابعتهم بقضايا مختلفة، على رأسها عدم التقيد بقرار السلطات العامة بشأن الطوارئ الصحية.

وقضت هيئة الحكم في حق المتهم الأول، المتابع بخصوص تهم متعلقة بحيازة المخدرات والاتجار فيها وخرق قانون الطوارئ الصحية، بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم.

وحكمت الهيئة ذاتها على الظنين الثاني، المتورط في حيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها وعدم التقيد بقرار السلطة العامة بشأن حالة الطوارئ الصحية، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

كما أصدرت هيئة الحكم الجالس بمحكمة تزنيت، حكما يقضي بمؤاخذة المتهمة الثالثة بغرامة مالية مجموعها 3700 درهم وشهرين اثنين حبسا نافذا، بعد متابعتها بعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال للأمر بالتوقف، إضافة إلى سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة بالرغم من صدور قرار إداري بسحبها وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم.

وكان المدانون الثلاثة قد تم توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تزنيت، خلال اليومين الماضيين، وهم في حالة تلبس بممارسة الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي السياق ذاته، قررت النيابة بابتدائية تزنيت، اليوم الاثنين، متابعة شاب عشريني يتحدر من إقليم سيدي إفني في حالة سراح مع أدائه كفالة مالية قدرها 3000، وتحديد يوم 1 يونيو المقبل موعدا لمحاكمته بتهم نشر ونقل خبر زائف، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية الصادرة في إطار حالة الطوارئ الصحية.

وجرى توقيف المعني بالأمر، أمس الأحد، من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية ميراللفت، مباشرة بعد نشره تدوينة كاذبة على حسابه بموقع "فيسبوك"، يدعي فيها احتمال إصابة فتاة تقطن بجماعة آيت عبد الله التابعة لإقليم سيدي إفني بمرض "كوفيد-19"، على إثر مخالطتها لسائح يحمل الجنسية الإيطالية.