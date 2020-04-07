توقيفات من أجل "خرق الطوارئ" بالفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بنصالح

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد بوموسى، ليل أمس الاثنين، من إيقاف شخصين بدواري أولاد رحو وأولاد آمحمد، التابعين لجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، بشبهة استهلاك المخدرات وعدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وأفاد مصدر أمني بأن المشتبه فيهما وُضعا تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة المختصة لدى ابتدائية سبت أولاد النمة، في انتظار عرضهما على أنظار العدالة لمواجهتهما بالمنسوب إليهما.

وذكر المصدر ذاته أن مصالح الدرك بالمركز الترابي ذاته، التابع إلى سرية الدرك بالفقيه بن صالح، ستواصل، إلى جانت السلطات المحلية وأعوانها، حملاتها بمختلف دواوير الجماعة التي تحتضن أزيد من 40 ألف نسمة موزعة على حوالي 7400 أسرة؛ سواء من أجل التعبئة والتحسيس وفرض الإجراءات الاحترازية من وباء "كوفيد19"، أو من أجل السهر على توزيع المساعدات التي خصصتها الدولة للفقراء والمعوزين.