24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:35
|17:05
|19:56
|21:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19"
- جمعية البحث التاريخي تساهم في "صندوق كورونا"
- "معركة موازية" .. الأمن يتصدى للشائعات والخروقات في زمن الطوارئ
- في زمن جائحة "كورونا" .. نصائح ذهبية لإدارة الضغط النفسي
- مندوبية التخطيط تدعو المقاولات إلى تبادل المعلومات
"عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)
السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء (5.00)
- المغرب يسجّل 130 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (236)
- السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء - (222)
- السجن والغرامة ضد مخالفي وضع كمامات كورونا - (199)
- الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من القرار الإلزامي للسلطات - (164)
- وزارة الصحة توصي المغاربة بارتداء الكمامات للوقاية من "كورونا" - (139)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتحار عشريني بعد يوم من مغادرة السجن بطنجة
شاب في أواخر عقده الثاني أنهى حياته بمنطقة بن ديبان، في مدينة طنجة، بإلقاء نفسه من أعلى منزل أسرته الكائن بحي الجامع.
وحسب مصادر محلية متطابقة فإن المنتحر، ليل أمس، "قد غادر أسوار السجن يوم الأحد، عقب استفادته من العفو الأخير الذي جاء في إطار حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار وباء كورونا".
وأضافت المصادر نفسها أن "انتحاره صدم الجميع، خاصة أنه لم يكمل 24 ساعة على معانقة الحرية".
وقد جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى؛ بينما باشرت المصالح الأمنية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ما جرى بدقة.