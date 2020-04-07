انتحار عشريني بعد يوم من مغادرة السجن بطنجة

جمال سماحي

شاب في أواخر عقده الثاني أنهى حياته بمنطقة بن ديبان، في مدينة طنجة، بإلقاء نفسه من أعلى منزل أسرته الكائن بحي الجامع.

وحسب مصادر محلية متطابقة فإن المنتحر، ليل أمس، "قد غادر أسوار السجن يوم الأحد، عقب استفادته من العفو الأخير الذي جاء في إطار حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار وباء كورونا".

وأضافت المصادر نفسها أن "انتحاره صدم الجميع، خاصة أنه لم يكمل 24 ساعة على معانقة الحرية".

وقد جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى؛ بينما باشرت المصالح الأمنية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ما جرى بدقة.