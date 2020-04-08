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خرق "الطوارئ" يوقع أشخاصا في يد دركيّي حطّان
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:03
أوقفت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بحطّان بإقليم خريبكة، الثلاثاء، 3 أشخاص على خلفية خرق قرار تقييد الحركة المفروض ضمن حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات المغربية منذ 19 مارس الماضي.
إيقاف الأشخاص الثلاثة جاء خلال قيام عناصر الدرك الملكي بدوريات بأزقة وشوارع مركز حطان، من أجل تتبع ومراقبة مدى توفّر الأشخاص الموجودين بالشارع العام على الورقة الاستثنائية لمغادرة المسكن وقت الحجر الصحي.
في الوقت الذي أدلى عشرات المواطنين بوثائق تثبت حاجتهم إلى مغادرة منازلهم، تَبيّن للدركيين عدم توفّر 3 أشخاص على الوثيقة الاستثنائية، ليتمّ نقلهم إلى مركز الدرك الملكي قصد الاستماع إليهم، بناء على تعليمات من النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطنة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 00:47
هؤلاء داخل المدينة وطبق في حقهم القانون
اما نحن بمدينة خنيفرة فالاطباء يا حسرتاه يتنقلون بين مدن تعد بؤر للوباء ومقر عملهم خنيفرة ومنهم من جلب معه مريض بكورونا ولم يتخد في حقهم أي إجراء لحد الساعة
هل الأطباء معفيون من حالة الطوارىء المفروضة على البلاد أم هناك أشياء أخرى لم نفهمها بعد
اما نحن بمدينة خنيفرة فالاطباء يا حسرتاه يتنقلون بين مدن تعد بؤر للوباء ومقر عملهم خنيفرة ومنهم من جلب معه مريض بكورونا ولم يتخد في حقهم أي إجراء لحد الساعة
هل الأطباء معفيون من حالة الطوارىء المفروضة على البلاد أم هناك أشياء أخرى لم نفهمها بعد
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