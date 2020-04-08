24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خرق "الطوارئ" يجر أشخاصا إلى القضاء بالنقوب
- إنه زمن الكورونا يا صديقي..
- "وزارة الصحة" توضح بشأن "أرقام مجانية" للتواصل
- سلطات الدار البيضاء تسارع الزمن لتعقيم الشوارع والمرافق العامة
- حملات التعقيم بالبيضاء
عندما اجتاح "الموت الأسود" الصين والعالم .. ما أشبه اليوم بالأمس (5.00)
- بلافريج يصوّت ضد الاقتراض الخارجي .. وبووانو: سقوط أمام "البوز" - (262)
- الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من القرار الإلزامي للسلطات - (210)
- وزير المالية: غياب العملة الصعبة يشكل خطرا على السيادة المغربية - (194)
- خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" - (178)
- المغرب يسجّل 64 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (159)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن خريبكة يوقف 15 متورطا في خرق الطوارئ
أوقفت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، 15 شخصا بسبب وجودهم خارج منازلهم خلال وقت الحجر الصحي.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الدوريات التي تقوم بها مختلف الفرق الأمنية بخريبكة، خاصة في الفترات المسائية، تتكلل يوميّا بإيقاف المخالفين لقرار تقييد الحركة، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على الورقة الاستثنائية لمغادرة المنزل وقت الحجر الصحي.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الموقوفين لا يتوفّرون على "ورقة الخروج"، وفئة أخرى تبالغ في الوجود بالشارع العام طوال اليوم، في تحدّ واضح للقانون المرتبط بحالة الطوارئ التي تفرض على المواطنين ملازمة مساكنهم إلا للضرورة القصوى.
يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه المصالح الأمنية، من أجل تقديمهم أمام القضاء ومتابعتهم بحسب المنسوب إليهم.