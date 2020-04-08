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الرئيسية | حوادث | أمن خريبكة يوقف 15 متورطا في خرق الطوارئ

أمن خريبكة يوقف 15 متورطا في خرق الطوارئ

أمن خريبكة يوقف 15 متورطا في خرق الطوارئ
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 04:55

أوقفت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، 15 شخصا بسبب وجودهم خارج منازلهم خلال وقت الحجر الصحي.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الدوريات التي تقوم بها مختلف الفرق الأمنية بخريبكة، خاصة في الفترات المسائية، تتكلل يوميّا بإيقاف المخالفين لقرار تقييد الحركة، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على الورقة الاستثنائية لمغادرة المنزل وقت الحجر الصحي.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الموقوفين لا يتوفّرون على "ورقة الخروج"، وفئة أخرى تبالغ في الوجود بالشارع العام طوال اليوم، في تحدّ واضح للقانون المرتبط بحالة الطوارئ التي تفرض على المواطنين ملازمة مساكنهم إلا للضرورة القصوى.

يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه المصالح الأمنية، من أجل تقديمهم أمام القضاء ومتابعتهم بحسب المنسوب إليهم.

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