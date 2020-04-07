"الطوارئ الصحية" ترسل حلاقا إلى السجن بخنيفرة

ياسين أوشن

أدانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حلاقا بالحبس النافذ مدة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بعد رفضه إغلاق محله كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

التهم التي أدين بها الحلاق تتعلق بإهانة موظف بوساطة السب والتهديد، وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، والعصيان. وقد قرر المعني بالمتابعة استئناف الحكم القضائي الصادر ضده.