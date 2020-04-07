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"الطوارئ الصحية" ترسل حلاقا إلى السجن بخنيفرة
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:06
أدانت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حلاقا بالحبس النافذ مدة أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بعد رفضه إغلاق محله كخطوة احترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
التهم التي أدين بها الحلاق تتعلق بإهانة موظف بوساطة السب والتهديد، وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة، والعصيان. وقد قرر المعني بالمتابعة استئناف الحكم القضائي الصادر ضده.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
2 - الواقعي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:22
ملي دار الاستئناف نتمنى يزيدوه شهرين باش يتعلم يحتارم القانون
3 - قانون زمن كورورنا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:24
خيانة زوجية عقوبتها ثلاثة أشهر و300 درهم غرامة وحلاق يبحث عن قوت يومه أربعة أشهر و1300 درهم غرامة
4 - غيور على وطنه الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:26
عقوبة قاصية قد تكون الحلاقة مصدر رزقه الواحيد اللهم سمعنا خيرا في الحكم الاستانف
5 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:29
voila c'est ce qu'il faut faire (la sanction) est le seul moyen qui peu faire comprendre les gens autrement personne ne voudra respectez le confinement ni le couvre-feu
المغاربة او بعض المغاربة غير ضربهم للجيب ، صافي استاقموا من غير هذا لا شئ . والا مخلصش الغرامة في حين القضية تتحول الى الخزينة العامة (دار الضرائب ) والى مكتب الماء والكهرباء . حتى يبرء ويخلص من المبلغ المحكوم عليه كيفما طال الزمن المخزن عنده وقت الكافي زمان طويل
المغاربة او بعض المغاربة غير ضربهم للجيب ، صافي استاقموا من غير هذا لا شئ . والا مخلصش الغرامة في حين القضية تتحول الى الخزينة العامة (دار الضرائب ) والى مكتب الماء والكهرباء . حتى يبرء ويخلص من المبلغ المحكوم عليه كيفما طال الزمن المخزن عنده وقت الكافي زمان طويل
6 - حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:32
كان على الحكومة ايجاد عوقوبات بديلة بدل ارسال اشخاص قد يكونون مصابين بهدا الوباء الى السجون و هو ما قد يساهم في انتشار الوباء وسط النزلاء.
7 - الفقير إلى الله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:35
الحلاق جابها فراسو أكيد ان محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم الابتدائي، في هكذا ظروف يجب التصرف بعقلانية واتباع تعليمات السلطات، لأن الجميع من سلطات محلية، سلطات أمنية، سلطات قضائية ووو، في مواجهة عدو واحد هو الفيروس الملعون، يعني كل من خالف التعليمات يضع نفسه في مواجهة جميع السلطات المعنية
8 - zak الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:38
اتنمى اعادة النظر في العقوبة بالسجن ليست حلا في هدا الوضع يجب على المخالفين اداء المخالفة ماديا في الوقت الراهن .على الاقل لتدهب الى اصحاب الرميد والمحتاجين وشكرا
9 - هشام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:39
المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ يتكلم عن العقوبة بين شهر وثلاثة أشهر كحد أقصى والغرامات المالية بين 300 درهم و1300 درهم او أحدهما يعني. السجن أو الغرامة ،كيف ثم حكم على هذا الحلاق بأربعة أشهر. جلالة الملك نصره آلله يعفو عن المساجين بسبب هذا الوباء لتخفيف ونقص الاكتطاظ في السجون لكي لاتكون عدوى بين المساجين كان بالأحرى تطبيق الغرامة المالية فقط، هذا ليس وقت العقوبات السجنية لانه لاقدر الله أن كان اي شخص مصاب بهذا الوباء سينشر هذا الوباء بين المساجين وستكون كارثة عظمى نلتمس من رئيس النيابة العامة ان يتدخل ويعطي تعليماته قصد التركيز على الغرامات المالية فقط بالنسبة لحالة الطواريء
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