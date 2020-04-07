خرق "الطوارئ" يجر أشخاصا إلى القضاء بالنقوب

محمد ايت حساين

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي النقوب، بإقليم زاكورة، من توقيف ثلاثة أشخاص لعدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، والعصيان.

وتم توقيف المعنيين بالأمر وهم يتجولون بشكل عاد دون سند قانوني ودون توفرهم على شهادة التنقل الاستثنائية التي فرضتها السلطات المغربية في هذه الظرفية، حسب مصدر مطلع.

وأفاد المصدر ذاته بأن المشتبه فيهم وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة المختصة لدى ابتدائية زاكورة، في انتظار عرضهم على أنظارها من أجل المنسوب إليهم.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية بقيادة النقوب تشدد المراقبة في الجماعة والمناطق التابعة للمركز الترابي الدرك الملكي، من أجل تنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية، لجعل المنطقة خالية من أي إصابة، وفق تعبيره.