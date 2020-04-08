تنسيق أمني يُطيح بعصابة إجرامية بآيت اعميرة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّنت مصالح السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة في الجماعة الترابية آيت اعميرة، الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص؛ وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية للسرقة.

وتم الاهتداء إلى هوية المشتبه فيهم إثر الأبحاث المكثفة التي باشرت المصالح الأمنية على خلفية تسجيل مجموعة من السرقات همّت محتويات سيارات عن طريق الكسر ودرجات نارية ومحلات تجارية، إلى جانب سرقة أغراض شخصية لعدد من الأشخاص تحت التهديد بأسلحة بيضاء.

وأسفرت عملية تفتيش مقر سكنى الموقوفين عن حجز دراجات نارية وهواتف نقالة وتجهيزات سيارات وغيرها، متحصل عليها من أفعال السرقة، إلى جانب أسلحة بيضاء ومعدات لكسر الأقفال.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم قبل عرضهم على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية أكادير؛ كما تمكن عدد من الضحايا من التعرف عليهم بعد مواجهة بينهم بمقر المركز الترابي لدرك آيت اعميرة.