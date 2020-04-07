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كُتّاب وآراء
حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني نواحي سطات
أمرت النيابة العامة المختصة بسطات، اليوم الثلاثاء، بإجراء تشريح طبي عند الضرورة لجثة شاب أربعيني، وضع حدا لحياته بواسطة حبل حول العنق بجماعة بوكركوح دائرة ابن احمد نواحي سطات، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل درك ابن احمد.
مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك عثر على جثته من قبل أحد أقربائه معلّقة بحبل موصول بسقف في منزله بمنطقة أولاد زهرة دائرة ابن احمد؛ ورجحت أن تكون الاضطرابات النفسية التي كان يعانيها الأربعيني قيد حياته سببا رئيسا في إقدامه على الانتحار.
وعاينت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن احمد وممثل عن السلطة المحلية جثة الهالك، قبل توجيهها نحو مستودع الأموات بسطات قصد التشريح الطبي، لفائدة البحث التمهيدي الاعتيادي في مثل هذه الحوادث.