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كُتّاب وآراء
خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة"
تُقدّم حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد ببلادنا دروسا في سيادة القانون، وفي المساواة أمامه، كما أنها تكشف، يوما بعد يوم، أن هناك بعض الأشخاص الذين مازالوا يحنون إلى زمن الفوضى والتسيب والمحسوبية كظرف مُعف من المسؤولية الجنائية.
ولعل أهم درس في سيادة القانون هو إخضاع شقيق وزير سابق لتدبير الحراسة النظرية، وفتح بحث قضائي في مواجهته، وتقديمه أمام النيابة العامة التي تتابعه حاليا في حالة اعتقال من أجل تهم جنحية عديدة، وهي عدم الامتثال وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، والقذف وخرق حالة الطوارئ الصحية.
حقيقة ما جرى
مساء يوم 31 مارس المنصرم، وتحديدا عند الساعة التاسعة ليلا، كان شقيق الوزير السابق يتولى سياقة سيارته الجاغوار، مرفوقا بزوجته، وعند إخضاعه للمراقبة الأمنية بالقرب من ملعب "الكوك" بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، انتفض في وجه الشرطيين بعدما تعذر عليه الإدلاء بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي، قبل أن يعمد إلى زيادة سرعة السيارة والفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن، وينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، حسب ما هو مضمن في ملف القضية.
عممت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث تتضمن أرقام السيارة، وبيانات الشخص الفار، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، خارقا مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى ضبطه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.
تدخلات تصطدم بكرامة الشرطيين
منذ الوهلة الأولى لتوقيف شقيق الوزير السابق، وإيداعه مكان الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي، انخرطت جهات عائلية وأوساط مقربة منها في محاولات عديدة لتسوية الملف وديا وبالتراضي، لكن هذه المحاولات المجهضة باءت بالفشل واصطدمت بأن "كرامة الشرطيين خط أحمر".
ونقلت مصادر متطابقة أن عائلة المشتبه فيه سعت جاهدة إلى الحصول على تنازل من الشرطيين، لكن المدير العام للأمن الوطني كان واضحا وثابتا في موقفه، إذ شدد على وجوب تطبيق القانون بصرف النظر عن أي اعتبارات شخصية أو عائلية، كما أعطى تعليماته بضرورة تمكين موظفي الشرطة من مبدأ "حماية الدولة" الذي يقرره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم مهامهم.
ورغم الرهان على التدخلات العائلية بمستوياتها المختلفة، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني شددت في جميع مراحل القضية على أن كرامة الشرطيين واعتبارهم الشخصي لا يمكن التفريط فيهما، وأن جبر الضرر اللاحق بهما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التطبيق الحازم للقانون، وهو ما حرصت النيابة العامة على ضمانه بعدما تابعت المعني بالأمر في حالة اعتقال، حيث مازال معتقلا بالسجن المحلي بالدار البيضاء في انتظار البت النهائي في الجرائم المنسوبة إليه.
دروس للذكرى
من المؤسف جدا أن هناك من المغاربة من مازال يعتقد واهما أنه فوق القانون، مدفوعا بنزقه أو بمعتقدات خاطئة حول نفوذه المفترض ومكانة سلالته العائلية المزعومة؛ ولعلّ هذا ما جعل شقيق الوزير السابق يخرق حالة الطوارئ مرتين، وفي ساعات متأخرة من الليل، وأكثر من ذلك عرّض الشرطيين للإهانة والسب والشتم وعدم الامتثال.
والمؤسف حقا أن مثل هؤلاء المخالفين للقانون، بشكل ممنهج، يعتقدون أن التدخلات العائلية والتمسح بالوساطات ستعرقل أو تعطل تطبيق القانون. لكن المديرية العامة للأمن الوطني أبت إلا أن تعطي دروسا في سيادة القانون حتى ولو كان المخالف شقيق وزير سابق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
أين انت يا أخ الوزير من اخر متدرب في صفوف الأمن أو الجيش أو الدرك الملكي وهم يقاتلون في الصفوف الأولى ضد الجاءحة التي تتربص بكل مغربي وأنت أولهم أهذا هو رد الجميل! !!!
لاتمشي في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تصل الجبال طولا
تطبيق القانون بحذافره رجاءا
وضع القانون ليحترم وليس ليخترق
حاليا قانون الطواري واجبارية الكمامة هما من اجلنا من اجل مصلحتنا
نحن نسعى الى ان تعود الامور الى مجراها الطبيعي ومن اجل ذلك ما علنا الا
الاتزام بقانون البقاء بالمنازل لا للخروج الا للضرورة القصوى
الكمامة تقيك وتقيني من الزذاذ عند الكلام استعملوها جزاكم الله وذكر فان الذكرى تنفع قراء هسبريس
ماذا عن بنت الفشوش التي صفعت شرطي
واهانة مواطن يجب كذلك ان تدخل القاموس عندما يوقفك شرطي ويبحث عن خطا لكي يسجل المخالفة
ربي يعلي درجتكم
بل أكثر من ذلك ايها الناس..فقد قال الملك ان القانون يجب ان يطبق على الجميع حتى لو كان في حق الملك نفسه.
قلناها مرارا و تكرارا...المشكل ليس في الملك...المشكل في بعض اقطاب الدولة الذين لا يزالون يظنون ان الانتماء العائلي او الثروة او الوزارة او البرلمان او مناصب كبرى في قطاع الامن الوطني او الجيش يسمح لك ان تكون فوق القانون.
لا و الف لا ايها السادة...القانون فوق الجميع....ويجب على رجال السلطة و القضاة و وكلاء الملك المكلفون بإنفاذ القانون ان يستشعرو حجم تلك الجملة البليغة و ان يتلبسو بقوتها....يكفي ان تصرخ في وجه اي متعجرف في سيارة فارهة بجملة ( القانون فوق الجميع).فقط.
لكن الواقع شيء آخر ...
الدولة (بااااارك من ولاد وخوت الفشوش )
والله مانثيق بهاد الهدرة ديال دولة الحق والقانون حتى يشدو شي وزير حالي خارق القانون ماشي خو وزير سابق .