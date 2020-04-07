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الرئيسية | حوادث | خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة"

خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة"

خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:45

تُقدّم حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد ببلادنا دروسا في سيادة القانون، وفي المساواة أمامه، كما أنها تكشف، يوما بعد يوم، أن هناك بعض الأشخاص الذين مازالوا يحنون إلى زمن الفوضى والتسيب والمحسوبية كظرف مُعف من المسؤولية الجنائية.

ولعل أهم درس في سيادة القانون هو إخضاع شقيق وزير سابق لتدبير الحراسة النظرية، وفتح بحث قضائي في مواجهته، وتقديمه أمام النيابة العامة التي تتابعه حاليا في حالة اعتقال من أجل تهم جنحية عديدة، وهي عدم الامتثال وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، والقذف وخرق حالة الطوارئ الصحية.

حقيقة ما جرى

مساء يوم 31 مارس المنصرم، وتحديدا عند الساعة التاسعة ليلا، كان شقيق الوزير السابق يتولى سياقة سيارته الجاغوار، مرفوقا بزوجته، وعند إخضاعه للمراقبة الأمنية بالقرب من ملعب "الكوك" بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، انتفض في وجه الشرطيين بعدما تعذر عليه الإدلاء بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي، قبل أن يعمد إلى زيادة سرعة السيارة والفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن، وينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، حسب ما هو مضمن في ملف القضية.

عممت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث تتضمن أرقام السيارة، وبيانات الشخص الفار، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، خارقا مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى ضبطه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.

تدخلات تصطدم بكرامة الشرطيين

منذ الوهلة الأولى لتوقيف شقيق الوزير السابق، وإيداعه مكان الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي، انخرطت جهات عائلية وأوساط مقربة منها في محاولات عديدة لتسوية الملف وديا وبالتراضي، لكن هذه المحاولات المجهضة باءت بالفشل واصطدمت بأن "كرامة الشرطيين خط أحمر".

ونقلت مصادر متطابقة أن عائلة المشتبه فيه سعت جاهدة إلى الحصول على تنازل من الشرطيين، لكن المدير العام للأمن الوطني كان واضحا وثابتا في موقفه، إذ شدد على وجوب تطبيق القانون بصرف النظر عن أي اعتبارات شخصية أو عائلية، كما أعطى تعليماته بضرورة تمكين موظفي الشرطة من مبدأ "حماية الدولة" الذي يقرره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم مهامهم.

ورغم الرهان على التدخلات العائلية بمستوياتها المختلفة، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني شددت في جميع مراحل القضية على أن كرامة الشرطيين واعتبارهم الشخصي لا يمكن التفريط فيهما، وأن جبر الضرر اللاحق بهما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التطبيق الحازم للقانون، وهو ما حرصت النيابة العامة على ضمانه بعدما تابعت المعني بالأمر في حالة اعتقال، حيث مازال معتقلا بالسجن المحلي بالدار البيضاء في انتظار البت النهائي في الجرائم المنسوبة إليه.

دروس للذكرى

من المؤسف جدا أن هناك من المغاربة من مازال يعتقد واهما أنه فوق القانون، مدفوعا بنزقه أو بمعتقدات خاطئة حول نفوذه المفترض ومكانة سلالته العائلية المزعومة؛ ولعلّ هذا ما جعل شقيق الوزير السابق يخرق حالة الطوارئ مرتين، وفي ساعات متأخرة من الليل، وأكثر من ذلك عرّض الشرطيين للإهانة والسب والشتم وعدم الامتثال.

والمؤسف حقا أن مثل هؤلاء المخالفين للقانون، بشكل ممنهج، يعتقدون أن التدخلات العائلية والتمسح بالوساطات ستعرقل أو تعطل تطبيق القانون. لكن المديرية العامة للأمن الوطني أبت إلا أن تعطي دروسا في سيادة القانون حتى ولو كان المخالف شقيق وزير سابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - يحيا العدل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:54
القانون فوق الجميع ...خوه وزير سابق وهو مالو...
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85
2 - rachad hadri الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:57
كل الإحترام والتقدير للسيد المدير العام للأمن الوطني ولعلها تكون البداية لمغرب جديد وحده القانون يحكم بين الناس
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48
3 - %%%% الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:58
c le genre de comportement que je haie le plus .et je déteste.pour moi il n a eu que ce qu il mérite .et je demande au proc du roi d etre sévère avec lui pour que tous ceux qui se prennent pour des caïd dans ce pays soient egaux avec les gens devant la loi.
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10
4 - قنديل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:59
اعتقد ان السيد الوزير سابقا ان ينشر بيان يتملص من اخاه الدي لا يحترم القانون ولا يحترم منصب اخاه
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15
5 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:00
هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل المواطنين يثقون في الدولة ...بدون المساواة أمام القانون تصبح كل التشريعات مجرد كلمات وأرقام منمقة يدرسونها في كلية الحقوق ....
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21
6 - مغربي مهاجر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:01
هذه بادرة طيبة للقضاء على ظاهرة ولاد الفشوش .. كانت سواسية امام القانون و الشرطي فعلا خط احمر و هذا دليل على ان الدولة تسير على المنهج الصحيح
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22
7 - dar bouazza الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:01
يجب أن يطبق عليه القانون كأي مواطن، لا أحد فوق القانون وشكرا
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22
8 - القانون لا يعرف احد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:01
القانون فوق الجميع وانتهى الكلام
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14
9 - مراكش الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:02
هذا هو المغرب الذي نريده ، أخبار تثلج الصدر ، لا أحد فوق القانون . مشات يامات البصري ....
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20
10 - سعاد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:02
ألم يسمع بمقولة: لا فرق بين عربي وعجمي وابيض واسود الا بالتقوى...او قوله تعالى: و قولو للناس حسنا
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11
11 - مصطفى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:02
كلنا مغاربة القانون فوق الجميع
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15
12 - قولوا العام زين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:02
تحية واحترام للأمن الوطني والسلطات المحلية كورونا كورونا لا تعرف باك ولا خوك صاحبي مابقى غالمعقول كيف كيف
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15
13 - مغربي حتى النخاع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:02
الحمدلله أخ وزير سابق لو كان أخاه وزير في الحكومة الحالية لقتل الشرطيين الذين كانو أثناء اذاء مهامهم بعض الناس حماقو والله خوك كان وزير أو مكانش لاعلاقة مع تطبيق القانون
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9
14 - القانون الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:03
شكرالرجال القانون اتمنى ان يستمر ذلك حتى بعد كورونا الضرب من حديد على كل من خالف الاوامر
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15
15 - lavirete الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:03
فعلا القانون لا يحمي المخفلين ولكن الحقيقة المرة التي نعيشها في المغرب القانون كيطبق على الضعفاء وهذا الشخص غدا او بعد غذا المحكمة حكمة و تتابع شقيق وزير سابق بالسراح المؤقت عقلو فين قتلتها لكم بالتوفيق.
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4
16 - حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:04
شكرا سيدي المدير.شرطي ومواطن مغربي
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4
17 - Youssef الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:04
غدا ان شاء الله ستسمعون أنهم اطلقوا سراحه.
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0
18 - توفيق الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:04
الله يعز القانون ويعز القائمين على فرضه بكل حزم وقوة. نتمنى تطبيقه في زمن الكورونا وبعد الكورونا.
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4
19 - القانون ﻻبحمي المغفلين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:04
العقاب يجب ان يكون صارم ، والوسطاء من العائلة يجب تقديمهم للمحاكمة ، التستر ومساعدة المتهور المغفل !! ادا أضفنا السب والشتم والهروب وعدم امثتال ﻻوامر !! وتكرار نفس الجريمة يجب ان يكون العقاب في المستوى الرفيع ، مع غرامة مالية و تجريده من السيارات الفارهة المستعملة.
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6
20 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:05
ماهده السلوكات الصبيانية القانون فوق الجميع والمطلوب إنزال أشد العقوبة على كل من سولت له نفسه التلاعب بالمقدسات الوطنية وعدم احترام القانون فالقضاء في انتظاره
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3
21 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:05
كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب العز ثم العز للقانون والنصر لرجال الامن
أين انت يا أخ الوزير من اخر متدرب في صفوف الأمن أو الجيش أو الدرك الملكي وهم يقاتلون في الصفوف الأولى ضد الجاءحة التي تتربص بكل مغربي وأنت أولهم أهذا هو رد الجميل! !!!
لاتمشي في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تصل الجبال طولا
تطبيق القانون بحذافره رجاءا
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3
22 - الحق في المعلومة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:05
حبذا لو اكملتم الخبر بذكر اسم المعني بالأمر لقطع الطريق أمام التأويلات...
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5
23 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:05
لولا تدخل المدير العام في القضية لضاعت كرامة الشرطيين ولما اعتقل الجاني لأنه ابن فلان.
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3
24 - كاعي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:06
امر يثلج الصدر تحية اجلال لعناصر الدرك الملكي الامن الوطني القوات المساعدة الجيش الملكي ورجال السلطة الله احفظكم و شوف من حالكم شكرا هسبريس
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25 - Said الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:06
Daba oui , merci Mr HAMMOUCHI ,
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1
26 - مواطنة غيورة على بلدها الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:06
ياااااريت لو كان هذا الحزم في تطبيق القانون داءما و ابدا..اتمنى ان يبقى على هذا النحو ولو بعد هذه الازمة وان يكون بادرة خير لهذا البلد في الانضباط والتقدم انشاء الله
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27 - شهيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:06
لا يليق بالانسان اإهانة الاخر بغض النظر عما إذا كان شرطيا او غيره و لو في حالة الاختلاف.هذه عقيدة المسلم اتجاه المسلم بل حتى غير المسلمين حيث امرنا حتى في حالة الجدال بالمجادلة بالتي هي احسن.الله يهدي الجميع حكاما و محكومين.
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0
28 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:07
جميع المغاربة سواسية أمام القانون مهما كانت الإنتساب العائلي أو الحزبي ...
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29 - غيور على وطنه الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:07
الله يعطيكم الصحه يحيا العدل والله يحفض الأمن المغربي
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30 - المغربي الحرجرف تافلالت الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:07
تحية احترام كاملة لرجال الامن هذا هو المضمون فيهم .اشير الى أن نازلة مشابهة لما وقع بل أكثر قد حصلت من طرف برلماني ينتمي لحزب العدالة والتنمية الى انه لم يتعرض للحجز وهي نقطة سوداء تظل عالقة على هذا المتخلف لأنه استعمل الخصانة البرلمانية ربما المهم فيروس كرونا يكشف المستور تحية لرجال الدرك ورجال الأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة والصحافة البناءة وكل اطياف المجتمع المدني وكل افراد المجتمع ذوي العقول النيرو والحزبي والعار لكل من استغل وضعه السياسي أو الاجتماعي ليسير وحده عاكسا تيار المجتمع ....
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31 - abidi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:07
مازال باك صاحبي وخو الوزير وخو الرئيس هذا شي وزير كان في أيام زمان ما بقاوش المعارف ديالو تبدلو 5 ديال المرات. تلفون واحد ماشي يفك المشكل هادوك البوليس مساكن
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32 - العياشي - لتجنب الرذاذ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:07
احترام القوانين ضروري القانون فوق الجميع القانون يعلا ولا يعلى عليه
وضع القانون ليحترم وليس ليخترق
حاليا قانون الطواري واجبارية الكمامة هما من اجلنا من اجل مصلحتنا
نحن نسعى الى ان تعود الامور الى مجراها الطبيعي ومن اجل ذلك ما علنا الا
الاتزام بقانون البقاء بالمنازل لا للخروج الا للضرورة القصوى
الكمامة تقيك وتقيني من الزذاذ عند الكلام استعملوها جزاكم الله وذكر فان الذكرى تنفع قراء هسبريس
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33 - citoyen الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:07
والله لو صدرت تعليمات عالية المستوي ماكان احد اولي اي اهمية لتهمة اهانة موظفين
ماذا عن بنت الفشوش التي صفعت شرطي
واهانة مواطن يجب كذلك ان تدخل القاموس عندما يوقفك شرطي ويبحث عن خطا لكي يسجل المخالفة
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34 - طارق kech الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:07
الحمد لله على القانون فوق الجميع . بدفاع المسؤولين على الموظفين النزهاء ترتفع معنوياتهم في تطبيق القانون على كل واحد ويجعلهم محبين لوظيفتهم. شكرا إدارة الأمن ما تنازلوش
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35 - DALAMOUNI الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:08
لا احد فوق القانون قلتها مرارا وتكرارا وتحية للادارة العامة للامن الوطني لافرق بين وزير. وغفير العدالة ثم العدالة. ملاحظة لو كان هاذا المتهور في فرنسا ولاذ بالفرار. لاطلقت الشرطة النار عليه فورا وملاحقته. شكرا لقوات الأمن
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36 - النيابة العامة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:09
كل التقدير والاحترام لحماة القانون قضاة النيابة العامة على الصرامة والحزم في متابعة امتال المعني بالامر في حالة اعتقال والسهر على متابعتهم بغض النظر عن نفوذهم.
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37 - Ammar الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:09
لا يسعنا إلا أن ننوه بالأمن وبالدروس التي يعطيها في تطبيق القانون.
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38 - Vrai marocain الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:10
تحياتي الخالصة لرجال الامن لقد اثبتم على شجاعتكم ربنا يحفظكم
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39 - عبدالقادر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:10
السلام فعلا يجب تطبيق القانون بحذافره مهما كان الخارق له لنتقدم ويفرح الجميع عاش الوطن عاش الملك التحية للشرطة الوطنية المخلصة
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40 - متقاعد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:10
يحيا العدل!! لا أحد فوق القانون !! منذ مجيء مدير مديرية الأمن الوطني السيد الحموشي وهو يطبق القوانين بحدافيره!! نعم الرجل.لا يجب التسامح مع من يخرق القانون كيفما كانت درجته الاجتماعية.. واحترام رجال السلطة بكل فءاتها واجب وطني!!!!
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41 - بوعزة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:11
ما ينطبقُ على زيد ينطبق على عمرو، هذا هو العدل.
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42 - وطني قح الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:11
نلتمس من السيد الحموشي إصدار تعليماته باحترام وتطبيق القانون على الجميع،حيث لاحظنا أن هناك فئات يتم التغاضي عنها،بينما فئات أخرى يطبق عليها القانون بحذافيره ...القانون فوق الجميع
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43 - معتز بمغربيتي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:11
تحياتي للسي الحموشي ولكل الشرفاء الأحرار من الشرطة
ربي يعلي درجتكم
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44 - و لو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:12
شيء مفرح ان تسمع هكذا اجراء. و اتمنى الا نستيقظ غدا فنسمع ان الجاني توصل للصلح مع الشرطيين. نحن بحاجة و لو مرة لسماع ان زيد مثله مثل عمر امام القانون و ان سلالة المرء لا تنفعه ان تجاوز حدوده. لو كان لدى اهله ذرة اعتبار لسلطة القانون ما كانوا ليتدخلوا لحمايته و محاولة اخراجه من ورطة ابى الا ان يتمادى فيها. لا تنسوا استدعاء من كانت تركب بجانبه رجاء . يستاهل
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45 - عبد العزيز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:12
يجب تطبيق القانون في حق هذا الشخص الذي كان المفروض أن يعطي المثل بالإلتزام بقانون الطوارئ الصحية.لهذا يجب جبر الضرر الذي لحق الشرطي المكلف بالمراقبة.تحية للأمن الوطني.
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46 - Mosi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:12
لكن المديرية العامة للأمن الوطني أبت إلا أن تعطي دروسا في سيادة القانون حتى ولو كان المخالف شقيق وزير سابق.
بل أكثر من ذلك ايها الناس..فقد قال الملك ان القانون يجب ان يطبق على الجميع حتى لو كان في حق الملك نفسه.
قلناها مرارا و تكرارا...المشكل ليس في الملك...المشكل في بعض اقطاب الدولة الذين لا يزالون يظنون ان الانتماء العائلي او الثروة او الوزارة او البرلمان او مناصب كبرى في قطاع الامن الوطني او الجيش يسمح لك ان تكون فوق القانون.
لا و الف لا ايها السادة...القانون فوق الجميع....ويجب على رجال السلطة و القضاة و وكلاء الملك المكلفون بإنفاذ القانون ان يستشعرو حجم تلك الجملة البليغة و ان يتلبسو بقوتها....يكفي ان تصرخ في وجه اي متعجرف في سيارة فارهة بجملة ( القانون فوق الجميع).فقط.
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47 - رشيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:12
لحد الآن لم يتم الحكم عليه فقط موضوع تحت الحراسة النظرية نتمنو ان يطبق عليه المرسوم الجديد
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48 - السماح الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:13
اولا شكرا لكل شرط يقوم بواجبه الوطني وثانيا نحيي السيد المدير العام للأمن الوطني الذي يقف في وجه الفراعنة والمتخلفين فكريا الذين يستغلون منا صبهم ويخرقون القانون ويتعدون الأمن الذي يسهر على راحتهم وهم يواجهونه بالشتم والسب والقذف فيجب أن يرد الإعتبار لرجال الأمن الذي يسهر على راحتنا ويطبق القانون في هؤلاء المخالفين الذين لا يعتبرون القانون ولا يخافون في الله لومة لائم ...
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49 - you الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:14
Bravo la police il faut l’éduquer si ses parents ne lui ont pas donné des cours d’éthique et de politesse ! Il y a une chose qui s’appelle l’humilité klk soit la personne !!!! Mon PDG qui gagne 3 fois le salaire de son frère amené son déjeuner dans sa chopine et vient manger dans la cuisine avec ses employés en toute humilité.... كن ابن من شئت واكتسب أدبا !!!
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50 - wseetonline الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:14
ربما الوزير السابق من المغضوب عليهم و لا قيمة له.
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51 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:14
نعم انه وهم، ربما هذه القصة تفرحنا قليلا وترفع من آمالنا بأننا على وشك القضاء على هذه الممارسات....
لكن الواقع شيء آخر ...
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52 - لو كان المخالف وزيرا؟ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:14
لو كان هذا المخالف وزيرا واش يقدر شي حد يتجرأ و يوقفوا هو ولا ولادو ولا حتى مراتوا و دبا سيارات كتلقاها فوق الأرصفة و في وضعية مخالفة و منين كيجي الشرطي كيبان ليه logo أو لاصق في الزجاجة الأمامية ديال المحكمة أو هيئات المحاميين أو العمالة أو .. ..كيطل على زجاج و كيهرب هاذ شقيق الوزير حسابات سياسية فقط باقي موصلناش للديمقراطية الحقيقية اللي كنتمناو في فهاذ البلاد
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53 - مصطفى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:14
ها المعقول نحن سواسية القانون فوق الجميع يجب معاقبته أشد العقوبة لكي تكون عبرة للاخرين الله الوطن ااملك
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54 - العدل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:14
أحيي الأمن على المجهود الجبار و حماية المواطنين من هدا الوبائ الخطير. يجب الضرب بعصى من حديد أي مخالف لالحضر الصحي من طنجة إلى القويره. وبقاو في ديوركم الأمرخطير لي الغاية ولا يجب التهاون.
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55 - boulevard de mamif الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:15
مااحسن تطبيق القانون على جميع المواطنين دون اعتبار لمستواهم الاجتماعي ا و المادي.
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56 - لك الله يا وطني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:16
ما أحوجنا لمثل هكذا رجال وإلا ستضيع هبه
الدولة (بااااارك من ولاد وخوت الفشوش )
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57 - محمد احمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:16
بادرة طيبة جدا من الإدارة العامة أتمنى من كل المسؤولين تطبيق القانون بحذافيره على الجميع
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58 - YOUSSEF ACHIBANE الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:16
اذا لم يتم الضرب بيد من حديد على مثل هذه الاشكال فلن نستطيع التقدم خطوة ا لى الامام يجب حفظ كرامة الشرطيين
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59 - مواطن حر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:17
تحية صادقة لكل افراد الامن الذين يسهرون على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء للحفاظ على ارواح المواطنين ونتمنى ان تكون بداية لمغرب جديد لايوجد فيه مواطن فوق القانون
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60 - ولد فضالة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:18
( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) و السيد الحموشي واحد منهم. فلك مني تحية ءاجلال و تقدير.
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61 - محمد الزموري الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:18
القانون فوق الجميع إن فيروس كورونا علمنا كيف يكون العدل لايستثني أحدا وزيرا كان أو فقيرا
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62 - علال الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:18
جميل فهذا شقيق وزير سابق فكيف الأمر لو كان الوزير السابق نفسه ؟ ومن جهة أخرى يجب أن نسأل: ماذا عن كرامة المواطن واعتباره عندما يعنفه رجل أمن أو سلطة جسديا بشتى أنواع الضرب ومعنويا بجم من عبارات السب والقذف التي لا تراعي لا الضحيه ولا أمه ولا أباه؟ ما يقوم بعض أفراد الأمن والقوات المساعدة والأعوان كلما سمحت لهم الظروف بتنزيل المقاربات الأمنية شيء لا يمكن تحمله تحت مسمى الظروف صعبة أو حكاية "كما يعامل الأب إبنه أحيانا بشيء من القسوة".
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63 - Immigre الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:18
Il a bien mérité . Bien fait pour ce petit con no more comment
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64 - richi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:18
يحيى العدل والمساواة أمام القانون .أن كان اخو الوزير فداك شأنه وقد علمتنا كرونا أن لا فرق بين الوزير والفقير والشاب والمسن والكبير والصغير.. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارفع عنا هذا المرض والبلاء.
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65 - موآطن خارج الوطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:18
ce n'est que le frère de l'ancien ministre vas voir ce qu'il fait cet ancien minisitre
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66 - كبور بناني سميرس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 19:18
الى صاحب المقال
والله مانثيق بهاد الهدرة ديال دولة الحق والقانون حتى يشدو شي وزير حالي خارق القانون ماشي خو وزير سابق .
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