24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني نواحي سطات (5.00)

  2. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  3. أقنعة واقية للوجه مجانا (5.00)

  4. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

  5. استراحة محارب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عالقون بسبتة المحتلة يعبرون نحو المغرب سباحة

عالقون بسبتة المحتلة يعبرون نحو المغرب سباحة

عالقون بسبتة المحتلة يعبرون نحو المغرب سباحة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 01:25

أقدم خمسة مغاربة من العالقين بسبتة المحتلة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على محاولة العبور نحو الجانب المغربي سباحة، إذ تمكنت دورية للبحرية الإسبانية من اعتراض طريق أحدهم، في ما تمكن أربعة آخرون من تجاوزها.

ووفق المعطيات التي أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن "خمسة مغاربة من العالقين بالمدينة، والذين تم إيواؤهم بدور بحي "البرينسيبي"، إثر قرار إغلاق معبر باب سبتة في 13 مارس الماضي، أقدموا على محاولة الهروب نحو بلدهم المغرب فجر الثلاثاء".

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته، أن "هؤلاء، وبسبب شعورهم باليأس، لجؤوا إلى العبور نحو الجانب المغربي سباحة، سالكين طريق مجموعات أخرى، تمكنت قبل أسابيع من الوصول بنجاح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.