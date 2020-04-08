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عالقون بسبتة المحتلة يعبرون نحو المغرب سباحة
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 01:25
أقدم خمسة مغاربة من العالقين بسبتة المحتلة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على محاولة العبور نحو الجانب المغربي سباحة، إذ تمكنت دورية للبحرية الإسبانية من اعتراض طريق أحدهم، في ما تمكن أربعة آخرون من تجاوزها.
ووفق المعطيات التي أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن "خمسة مغاربة من العالقين بالمدينة، والذين تم إيواؤهم بدور بحي "البرينسيبي"، إثر قرار إغلاق معبر باب سبتة في 13 مارس الماضي، أقدموا على محاولة الهروب نحو بلدهم المغرب فجر الثلاثاء".
وأضاف المصدر الإعلامي ذاته، أن "هؤلاء، وبسبب شعورهم باليأس، لجؤوا إلى العبور نحو الجانب المغربي سباحة، سالكين طريق مجموعات أخرى، تمكنت قبل أسابيع من الوصول بنجاح".