مصرعُ عاملٍ داخل حفرة للمياه العادمة بالنّاظور

هسبريس من النّاظور

لقيَ عامل، الثّلاثاء، مصرعه داخل حفرة لصرف المياه العادمة قرب حيّ أولاد ميمون بالنّاظور.

وكان الضحية بصدد القيام بإمداد الأحياء بشبكة قنوات الصرف الصحي، حين انزلق داخل حفرةٍ وارتطم رأسُه بقوةٍ بسطح صلب لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة.

وحلت بالمكان العناصر الأمنية التي حررت محضر معاينة في الحادث، فيما نُقلت جثّة الهالك صوب مستودع الأموات، في انتظار إكمال إجراءات التّحقيق.