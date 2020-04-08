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كُتّاب وآراء
أمن بنسليمان يوقف مروجيْ مخدرات ومؤثرات عقلية
أفادت مصادر هسبريس أن عناصر من الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان، أوقفت، الثلاثاء، شخصين يبلغان من العمر 54 و62 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن توقيف المشتبه فيهما جرى في حالة تلبّس بترويج كمية من مخدر الشيرا بالحي الحسيني بمدينة بنسليمان، قبل أن تسفر عملية تفتيش منزل يستغله المشتبه فيهما، عن حجز خمسة كيلوغرامات ونصف من صفائح مخدر الشيرا، فضلا عن 1200 غرام من أوراق التبغ والكيف، و45 لترا من مسكر ماء الحياة وأسلحة بيضاء.
وأمرت النيابة العامة المختصة بمدينة بنسليمان، بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قصد تحديد باقي المتورّطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، قبل عرض الموقوفين على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.