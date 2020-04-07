24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3417:0619:5721:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)

  2. حبل حول العنق ينهي حياة أربعيني نواحي سطات (5.00)

  3. خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" (5.00)

  4. أقنعة واقية للوجه مجانا (5.00)

  5. متطوعون يوفّرون أجهزة التنفس بمستشفى خريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تسجيل إصابتيْن بكورونا واستبعاد 42 حالة بالنّاظور

تسجيل إصابتيْن بكورونا واستبعاد 42 حالة بالنّاظور

تسجيل إصابتيْن بكورونا واستبعاد 42 حالة بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من النّاظور
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:40

سجّلت النّاظور، مساء الثّلاثاء، إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجدّ، ليرتفع العددُ إلى 22 حالة مؤكّدة على مستوى الإقليم.

وأفاد مصدر داخل مستشفى الحسني بالنّاظور، أن نتائج تحاليل مخبرية أُجريت لأشخاص اشتُبه في إصابتهم بالفيروس، في وقت سابق، كشفتْ حالتين إيجابيتين و42 حالة سلبية.

وأضاف المصدر نفسه، أنّ إدارة المستشفى تنتظرُ، إلى حدود الآن، التوصّل بنتائج تحاليل مخبرية أخرى شملت 50 حالة مشتها فيها أُجريت أمسِ واليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.