تسجيل إصابتيْن بكورونا واستبعاد 42 حالة بالنّاظور

عبد الكريم هرواش من النّاظور

سجّلت النّاظور، مساء الثّلاثاء، إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجدّ، ليرتفع العددُ إلى 22 حالة مؤكّدة على مستوى الإقليم.

وأفاد مصدر داخل مستشفى الحسني بالنّاظور، أن نتائج تحاليل مخبرية أُجريت لأشخاص اشتُبه في إصابتهم بالفيروس، في وقت سابق، كشفتْ حالتين إيجابيتين و42 حالة سلبية.

وأضاف المصدر نفسه، أنّ إدارة المستشفى تنتظرُ، إلى حدود الآن، التوصّل بنتائج تحاليل مخبرية أخرى شملت 50 حالة مشتها فيها أُجريت أمسِ واليوم.