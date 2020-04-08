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كُتّاب وآراء
جثة طفل في حوض مائي تستنفر سلطات سيدي بيبي
أمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف في أكادير بإجراء تشريح طبّي على جثة طفل، لتحديد السبب الحقيقي لوفاته، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل المركز الترابي لدرك سيدي بيبي، نواحي اشتوكة آيت باها، ولكشف ملابسات وظروف وفاة الهالك.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الطفل، والبالغ من العمر 12 سنة، عثر عليه جثة هامدة بحوض مائي يستعمل في المجال الفلاحي بدوار "بنكمود"، التابع للمقاطعة الإدارية الأولى، في الجماعة الترابية سيدي بيبي.
وأشرفت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية على انتشال جثة الهالك ومعاينتها، قبل توجيهها بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قصد التشريح تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.