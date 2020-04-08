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الرئيسية | حوادث | "خياطة كمامات" تقود إلى توقيف خمسيني بفاس

"خياطة كمامات" تقود إلى توقيف خمسيني بفاس

"خياطة كمامات" تقود إلى توقيف خمسيني بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 18:05

تمكنت عناصر الشرطة لولاية أمن فاس، مساء أمس الثلاثاء، من إيقاف مالك محل للخياطة يبلغ من العمر 56 سنة، للاشتباه في تورطه في صناعة وترويج كمامات واقية تفتقر لمعايير الجودة الطبية.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس من ولاية أمن فاس، خلال عمليات المراقبة الميدانية التي تباشرها عناصر القوة العمومية، بعدما تبين أنه يستغل ورشة الخياطة التي يملكها في حي السعادة بمدينة فاس في صناعة كمامات باستعمال مواد أولية تفتقر للمكونات الضرورية التي توفر الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، بغرض ترويجها بشكل غير قانوني في الأسواق المحلية.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل العمليات الأمنية الميدانية لمكافحة ترويج كل البضائع ومواد التطهير، التي من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة للمستهلكين.

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