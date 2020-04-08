24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه الطريقة السليمة لارتداء الكمامات ضد كورونا
- خرق "الطوارئ" يجر أشخاصا إلى القضاء بالنقوب
- إنه زمن الكورونا يا صديقي..
- توزيع مساعدات على متضررين يخرق "الطوارئ"
- "كورونا" يُكيف خطابات واستراتيجيات "الجماعات الجهادية" بالعالم
وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)
- خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" - (191)
- الملك يكلف أمزازي بمهام "الناطق الرسمي" .. والفردوس يخلف عبيابة - (142)
- بنشعبون: المغرب يتهيأ للأسوأ .. وهذه سيناريوهات لأزمة كورونا - (138)
- بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة - (128)
- بلافريج يتهم "البيجيدي" بعدم امتلاك الجرأة لرفض الاقتراض الخارجي - (96)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"خياطة كمامات" تقود إلى توقيف خمسيني بفاس
تمكنت عناصر الشرطة لولاية أمن فاس، مساء أمس الثلاثاء، من إيقاف مالك محل للخياطة يبلغ من العمر 56 سنة، للاشتباه في تورطه في صناعة وترويج كمامات واقية تفتقر لمعايير الجودة الطبية.
وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس من ولاية أمن فاس، خلال عمليات المراقبة الميدانية التي تباشرها عناصر القوة العمومية، بعدما تبين أنه يستغل ورشة الخياطة التي يملكها في حي السعادة بمدينة فاس في صناعة كمامات باستعمال مواد أولية تفتقر للمكونات الضرورية التي توفر الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، بغرض ترويجها بشكل غير قانوني في الأسواق المحلية.
وأوضح المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل العمليات الأمنية الميدانية لمكافحة ترويج كل البضائع ومواد التطهير، التي من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة للمستهلكين.