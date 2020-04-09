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الرئيسية | حوادث | ترويج الشيرا يوقع بشاب في قبضة الدرك الملكي

ترويج الشيرا يوقع بشاب في قبضة الدرك الملكي

ترويج الشيرا يوقع بشاب في قبضة الدرك الملكي
هسبريس من خريبكة
الخميس 09 أبريل 2020 - 02:25

تمكن المركز الترابي للدرك الملكي بحطّان بإقليم خريبكة، الأربعاء، من إيقاف شابّ على خلفية الاتجار في المخدرات وخرق حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بسبب انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وأوضحت مصادر الجريدة أن دورية للدرك الملكي كانت تجوب أزقة وشوارع مركز حطّان، من أجل السهر على تطبيق قرار تقييد الحركة المفروض ضمن حالة الطوارئ، قبل أن توقف شابا في العشرينيات من العمر، بسبب عدم توفّره على الوثيقة الاستثنائية لمغادرة المسكن في وقت الحجر الصحي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الارتباك الذي بدا على الشخص الموقوف أثار شكوك عناصر الدرك الملكي، ما دفعهم إلى إجراء عملية تفتيش أسفرت عن ضبط كمية من مخدّر الشيرا على شكل قطع صغيرة معدّة للترويج، ما أكّد استغلاله الظرفية الراهنة لترويج المخدرات بأزقة مركز حطّان.

يُشار إلى أن الموقوف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام القضاء ومتابعته بحسب المنسوب إليه.

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