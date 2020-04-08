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كُتّاب وآراء
الأمن يتصدى لخرق "حالة الطوارئ" بمدينة برشيد
أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الأمن الوطني ببرشيد أحالت اليوم الأربعاء 14 شخصا على ممثل النيابة العامة بابتدائية المدينة، لاتخاذ الإجراء المناسب في حقهم، بعد الاشتباه في خرقهم القرار الخاص بحالة الطوارئ الصحية، الذي تسهر على تنفيذه القوات العمومية بمختلف تخصصاتها، كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة "كوفيد 19".
وأضافت المصادر ذاتها أن عدد الموقوفين خلال المراقبة الأمنية لتطبيق حالة الطوارئ بالمجال الحضري لمدينة برشيد، بالموازاة مع التوعية والتحسيس، تجاوز 100 شخص إلى حدود اليوم الأربعاء، أحيلوا جميعا على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.
وأوضحت المصادر نفسها أن عمليات التوقيف والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة القضائية للقاصرين، والاستماع التمهيدي إلى المشتبه فيهم، قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة، جرت تحت جميع التدابير الوقائية للعزل.