حجز مخدرات وراء السياج الحدودي لمليلية المحتلة

عبد الكريم هرواش من الناظور

‬حجزت عناصرُ الحرس المدني الإسباني بمليلية، 10 كيلوغرامات من المخدّرات ألقاها أشخاصٌ من وراء السّياج الحدودي داخل تراب المدينة السّليبة.

وفور تحديد هوياتهم، ألقت عناصر الحرس المدني الإسباني القبض على شخصين تلقّيا الكمية المحدّدة داخل مليلية. كما قاد التّحقيق إلى معرفة باقي المتورّطين في هذا العمل التّهريبي داخل مليلية والنّاظور.

وجاءت العملية التي قام بها الحرس المدني الإسباني، بعد تتبع حركات مشبوهة لأشخاص يقتربون من السّياج الحدودي بواسطة كاميرا المراقبة، قبل أن يتم رصد إلقاء أجسام معينة من الجانب الآخر، تبين فيما بعد أنّها أكياس مخدرات.

ولجأ المتورطون في العملية إلى هذه الطريقة لتهريب المخدرات داخل الثّغر المحتل، بعد إغلاق كافة المعابر الحدودية شهر مارس المنصرم، في إطار تدابير منع انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ في الناظور.