مياه المحيط تلفظ "جثة مجهولة" في غرب اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لفظت مياه المحيط الأطلسي جثة شخص مجهول الهوية بشاطئ "الدويرة"، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة إنشادن، غرب اشتوكة آيت باها.

وقال شهود عيان إنه جرى التوصل إلى الجثة من طرف أحد القاطنين بالمنطقة، قبل أن يربط الاتصال بالسلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، التي حلت بالمكان إلى جانب سيارة نقل الأموات.

وحسب المعاينات الأولية التي قامت بها السلطات المختصة والصحية، رُجِّح أن يتراوح عُمر المفارق للحياة بين 40 و50 سنة، كما رجّح أن يكون فارق الحياة منذ أزيد من 10 أيام.

ونُقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل تشريحها ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية لتحديد هويته.